Vychutnajte si skvelé letné čítanie. Dojímavý príbeh Domček na konci sveta

Prímorské letovisko. Záhadné rodinné tajomstvá. Dve časové línie – súčasnosť a rok 1950. To je novinka Domček na konci sveta od Mary Ellen Taylor. Príbeh plný tajomstiev, spletitých rodinných vzťahov, stratených priateľov a premárnených príležitostí.

Keď more na chvíľu opäť vydá starú stroskotanú loď, na povrch sa spolu s ňou vyplavia aj dávne tajomstvá. Aspoň tak sa to traduje v rodnom meste Ivy Nealovej v Nags Head v Severnej Virgínii. Keď po smrti svojej starej mamy zdedí rodinný domček na pláži, vie, že návrat domov znamená postaviť sa zoči-voči bývalej najlepšej kamarátke a priateľovi, ktorých pred rokmi zradila.

„Odkedy som sa ti zjavila medzi dverami, si ku mne maximálne zdvorilá. Keby to bolo naopak, bola by som na teba naštvaná.“

„Sľúbila som ti predsa poriadnu hádku. Niekedy, keď na to bude príležitosť…“

„Nebude. Si príliš milá na to, aby si s tým niečo urobila. V Prímorskom rezorte aj vo Vincenzo’s si sa príliš dlho usmievala na zákazníkov, ktorí si to vôbec nezaslúžili. Dobre ťa vycvičili. Vyhýbanie sa konfliktom je v tebe tak hlboko zakorenené. Tak veľmi, že sa už nevieš za seba biť.“

Počas vypratávania domčeka začne objavovať v skriniach čoraz viac kostlivcov, no nie všetci sú jej vlastní. Medzi neporiadkom sa nachádzajú aj stopy z minulosti jej starej mamy z očarujúceho Prímorského rezortu, ktoré kedysi vlastnila jej rodina. V jedno osudové leto roku 1950 otrasie personálom aj hosťami príchod oslnivej speváčky, no nie všetci sa dočkajú jesene.

Zatiaľ čo Ivy bojuje s narušenými priateľstvami a rodiacim sa vzťahom v prítomnosti, hrozí, že ju minulosť zrazí na kolená. Keď však odhalí silu svojej starej mamy a žien, ktoré prišli pred ňou, uvedomí si, že je ako stroskotanec: piesok sa okolo nej síce môže presúvať a meniť, ale ona si aj napriek tomu nájde pevnú zem pod nohami.

„Vyzerá ako filmová hviezda,“ povedala Talley.

„To teda hej.“

Mama stála vedľa nej dostatočne blízko na to, aby vycítila jej stupňujúce sa napätie. „Je to naša speváčka. Bude tu počas najbližších dvoch týždňov vystupovať.“

„Speváčka?“ čudovala sa. „Nehovorila si, že tu budeme mať speváčku.“ Väčšinu večerov sa o hudbu postaral niektorý z miestnych chlapcov, ktorí vedeli hrať na gitaru, alebo ocko jednoducho zapol gramofón a pustil platňu.

„Nebola som si do poslednej chvíle istá, či príde,“ odpovedala mama. „S týmito ľuďmi nikdy nevieš.“

Domček na konci sveta je rozprávanie o húževnatosti žien, o túžbe po novom začiatku, o tom, ako sa vysporiadať s minulosťou a vykročiť novým smerom. Niektoré postavy si rýchlo obľúbite, milovníkom psíčkarov sa bude páčiť línia s nájdenou sučkou a jej tromi prírastkami. Ďalší si možno poplačú pri Dani, ktorá prezradí smutnú vec… Autorka dala do knihy veľa zaujímavých scén, silných pocitov a tajomstiev. Navyše je štýl je pohodový, uvoľnený, pri čítaní spomalíte a budete si užívať jej príbeh.

Mimochodom, na Amazone a Goodreads má kniha spolu takmer 110-tisíc recenzií a 4,3 hviezdičky z piatich.

