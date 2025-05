Vůjtek: Slafkovskému chýba národné cítenie. Vyradenie Kanady mu pripomenulo náš úspech spred 13 rokov - FOTO

Výkony slovenských hokejistov pozorne sledoval aj bývalý tréner reprezentácie Vladimír Vůjtek. Ako posledný priviedol našu reprezentáciu k cenným kovom na majstrovstvách sveta.

Najskôr sa bál, že budeme hrať o záchranu, napokon k tomu nedošlo. Pre sportovy.cas.sk sa vyjadril, že ho prekvapil počet hráčov, ktorí neprišli z rozličných dôvodov reprezentovať.

„Je to o svedomí hráčov, či chcú reprezentovať, alebo nie, respektíve, či sú zdraví. Peniaze berú v kluboch, to je pre nich to hlavné a ostatné je boj o česť,“ uviedol.

Ťažko sme mohli konkurovať

Povedal, že Jurajovi Slafkovskému zrejme chýba slovenské cítenie a viac sa sústredí na seba samého. Košičan nepomohol Slovensku na tohtoročných MS.

Mladí hráči podľa Vůjteka ešte nedozreli a skúsenejší nepomohli tak, ako mali, keďže neboli schopní dať dôležité góly.

„Všetci sa veľmi spoliehali, že mladíci zaberú, ale MS sú veľký skok oproti juniorským súťažiam či AHL. Kvalita musí byť inde. Keď mali napríklad Švédi mužstvo zložené z hráčov z NHL, tak im slovenské asi ťažko mohlo konkurovať,“ priblížil ďalej.

Je sklamaný, že český národný tím si domov nepriviezol medailu, čo nazval „neúspechom“.

„Mali slabú skupinu, určite ľahšiu ako Slovensko, no proti silným súperom uhrali len dva body. Som jednoducho sklamaný, čakal som viac.“

Krásne spomienky

Vyjadril sa aj k obrovskému štvrťfinálovému prekvapeniu, keď Dánsko vyradilo hviezdami nabitú Kanadu a napodobnilo tak Slovensko zo šampionátu z roku 2012.

„Dáni síce boli outsider, ale hrali doma, čo ich vyburcovalo. Je to však obrovské prekvapenie. Asi také, ako keď sme Kanaďanov vyradili v roku 2012,“ dodal Vůjtek pre spomínané médium.

Hokejisti spod Tatier vtedy zdolali „javorové listy“ tesne 4:3.