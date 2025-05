Vůjtek: Treba sa zamyslieť, prečo hráči odmietli reprezentovať. Šatan mal ísť za Slovákmi v NHL - VIDEO, FOTO

Výkony slovenských hokejistov pozorne sledoval aj bývalý tréner reprezentácie Vladimír Vůjtek.

Už 78-ročný rodák z Klimkovíc v rozhovore pre sportnet.sme.sk prezradil viac o našich výkonoch, lídroch, mladíkoch či o náhrade za Craiga Ramsayho.

Bez lídra

Vůjtek bol trochu sklamaný zo slovenských výkonov na šampionáte. „Nie preto, že by sa hráči nesnažili. Problém bol skôr v tom, že tento výber bol kvalitatívne slabší. Dalo by sa povedať, že to bolo slovenské béčko. Chýbali tam hráči z vyššej úrovne a výsledok tomu aj zodpovedá,“ povedal s tým, že absencia lídrov bola citeľná.

„Ospravedlnilo sa asi šesť-sedem najlepších slovenských obrancov, navyše sa zranil aj Michal Ivan. Tá kvalita tam nebola. Myslím si, že to, čo uhrali, zodpovedá kvalite toho kádra,“ naznačil ďalej.

Podľa neho do tímu patrí líder. „Starší hráči, ktorí sa tam objavili, neboli dostatočne silní a kvalitní na to, aby potiahli mužstvo a ukázali mladým cestu.“

Skok z juniorského hokeja

Nemyslí si, že by výsledok niektorých zápasov ovplyvnili Dalibor Dvorský a Samuel Honzek, keď sedeli len na tribúne ako zdraví náhradníci.

„Počas piatich-šiestich zápasov to neukázali. Získali skúsenosti aj predtým, odohrali šesť zápasov. Na prvý šampionát je to dosť. Ten skok z juniorského hokeja na MS je obrovský, jednoducho sa ešte nepresadili,“ zhodnotil Vůjtek.

Jeho stále pozorné oči si všimli, že Slovensko nemalo kvalitu na postup do štvrťfinále. V rozhodujúcich momentoch a silných fázach jednotlivých duelov sa to neprejavilo. „Keď boli sami pred bránkou, tak si nevedeli rady.“

Nie je to samozrejmosť

Chorého Ramsayho nahradil na lavičke ako hlavný tréner Vladimír Országh. „Bol to v podstate jediný možný kandidát, ktorý mohol prevziať národný tím. Bola to preňho veľká skúsenosť a myslím si, že bolo správne, že tam prišiel.“

Bývalý český kormidelník si myslí, že budúcnosť nášho hokeja bude priaznivá až vtedy, keď hráči budú chcieť reprezentovať svoju rodnú krajinu. „Tento rok sa ukázalo, že to nie je samozrejmosť. Mnohí sa ospravedlnili a je potrebné zamyslieť sa, prečo tento rok nechceli reprezentovať.“

Vůjtek si myslí, že možno bol nejaký problém medzi hokejistami a Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH).

Potrebný osobný kontakt

Za chybu považuje aj neaktivitu prezidenta SZĽH Miroslava Šatana, keď necestoval za Slovákmi hrajúcimi v NHL.

„Určite s hráčmi hovoril telefonicky. Možno by nebolo na škodu, keby tam išiel. My sme za mojich čias chodili každý rok do Ameriky a stretávali sme sa s hráčmi, s ktorými sme počítali na MS. Osobný kontakt raz za rok by tomu neuškodil, ale naopak určite by to podporil,“ priblížil ďalej.

Na záver Vůjtek dodal, že slovenský hokej nepotrebuje novú filozofiu, ale nástupcu Ramsayho. Ten si mal za tie roky pri vedení reprezentácie niekoho vychovať, no nestalo sa tak.

„Myslím, že na to trochu zabudlo. Stále sa však hovorilo, že nikto taký tam nie je. Musel vedieť, že tam nebude večne. Má svoje roky,“ doplnil pre spomínaný web tréner, ktorý so Slovenskom vybojoval strieborné medaily na MS v roku 2012.