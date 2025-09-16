Tecno POVA Slim 5G: Najtenší smartfón so zakriveným displejom a „blikajúcimi očami“ fotoaparátov.

Na trhu so smartfónmi je dnes ťažké niečím zaujať. Väčšina zariadení vyzerá podobne a ponúka len mierne rozdiely v parametroch. Spoločnosť Tecnosa však rozhodla urobiť krok iným smerom a priniesť smartfón, ktorý okamžite upúta pozornosť. Na IFA Showstoppers 2025 v Berlíne predstavila model POVA Slim 5G, ktorý je oficiálne označovaný ako „najtenší 3D zakrivený smartfón na svete“.
Blikajúce fotoaparáty ako živý dizajnový prvok
To, čo robí POVA Slim 5G unikátnym, nie je len jeho hrúbka 5,95 milimetra, ale aj originálne riešenie zadnej strany. Dva fotoaparáty obklopujú kruhové LED diódy, ktoré spája svetelný pás. Keď sa všetky svetlá rozsvietia, telefón vytvára efekt pripomínajúci tvár s očami.
Používatelia si môžu nastaviť rôzne animácie osvetlenia pre notifikácie a nálady. Napríklad režim „šťastný“ rozsvieti hornú časť a evokuje úsmev, zatiaľ čo „nešťastný“ aktivuje len spodnú časť, pripomínajúcu smutnú tvár. Pridaný blesk pod svetelným pásom má jemne zaoblený tvar, čo ešte viac zvýrazňuje vizuálny efekt.
Fotografie s pomocou umelej inteligencie
Tecno neostalo iba pri originálnom dizajne. Hlavný 50-megapixelový fotoaparát je doplnený o umelú inteligenciu na spracovanie fotografií. Technológia FlashSnap umožňuje zachytiť aj pohybujúce sa objekty, pričom algoritmus Best Moment automaticky vyberie najlepšiu snímku zo série záberov. To ocení každý, kto sa snaží odfotiť rýchlu akciu alebo spontánny moment.
Včelí úľ vo vnútri
Ako sa podarilo udržať hrúbku telefónu pod 6 milimetrov? Tecno využilo dizajn inšpirovaný včelím plástom. Komponenty sú uložené tak, aby zaberali minimum miesta a zároveň poskytli priestor pre batériu s kapacitou 5 160 mAh.
Zadná časť je vyrobená zo sklolaminátu, ktorý pomáha odvádzať teplo a zároveň zaisťuje pevnosť aj hladký povrch. Smartfón je vybavený aj parnou komorou s grafitom, ktorá slúži na chladenie – dôležité najmä pri dlhšom hraní hier.
Zakrivený displej s vysokým jasom
Dominantou prednej strany je 6,78-palcový zakrivený AMOLED displej s rozlíšením 2720 x 1224 pixelov a obnovovacou frekvenciou 144 Hz. Vďaka maximálnemu jasu až 4 500 nitov je displej čitateľný aj na priamom slnku, čo býva slabinou mnohých iných zariadení.
Displej nie je len o kráse – zakrivené hrany pridávajú smartfónu luxusný vzhľad a umožňujú lepšie vnímanie obsahu pri hraní hier alebo sledovaní videí.
Batéria s dlhodobou životnosťou
Okrem výkonu sa Tecno zameralo aj na dlhovekosť batérie. Podľa výrobcu si akumulátor udrží až 80 % kapacity aj po piatich rokoch používania. Smartfón podporuje 45 W rýchle nabíjanie, pričom systém umelej inteligencie sa učí z nabíjacích návykov používateľa a prispôsobuje nabíjanie tak, aby predĺžil životnosť batérie.
Model POVA Slim 5G ukazuje, že inovácia v smartfónoch nemusí byť len o rýchlejších procesoroch alebo väčšej pamäti. Tecno sa pokúsilo spojiť originálny dizajn, funkčnosť a užívateľský zážitok. Blikajúce fotoaparáty síce môžu na prvý pohľad pôsobiť ako detail, no práve takéto drobnosti dokážu odlíšiť značku na presýtenom trhu.