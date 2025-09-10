Apple opäť rozvíril pozornosť technologického sveta. Môže iPhone 17 ešte zaujať?

Firma sa dlhodobo potýka s problémami, ktoré jej zobrali titul najväčšej spoločnosti sveta.
Lucia Kvasnicová
Redaktorka ekonomickej redakcie
3 min. čítania
Apple, Iphone 17
Vystavený iPhone Air počas predstavenia nových produktov v Apple Parku. Foto: SITA/AP
Apple opäť rozvíril pozornosť technologického sveta, keď 9. septembra predstavil nový rad smartfónov iPhone 17. Tradičný event s názvom Awe Dropping však podľa analytika finančných trhovXTBTomáša Vranku nepriniesol zásadné prekvapenia ani produkty, ktoré by mohli dramaticky zmeniť smerovanie spoločnosti.

Firma má dlhodobé problémy

„Išlo skôr o evolúciu než revolúciu, ako sme pri Apple v posledných rokoch zvyknutí,“ uviedol Vranka. Firma sa pritom dlhodobo potýka s problémami, ktoré jej zobrali titul najväčšej spoločnosti sveta.

Apple sa prepadol až na tretie miesto za Microsoft a Nvidiu, keďže čelí spomaľujúcemu sa rastu tržieb, slabej inovácii v oblasti smartfónov a zaostávaniu v umelej inteligencii. Kým konkurenti investujú do AI desiatky miliárd dolárov kvartálne, Apple sa zatiaľ drží pri zemi.

„Z krátkodobého hľadiska to šetrí akcionárom peniaze, no dlhodobo môže ísť o vážny problém,“ dodáva Vranka. Významný tlak prichádza aj z Číny, ktorá je po USA a Európe tretím najdôležitejším trhom pre Apple. Predaje tam oslabuje nielen chýbajúca revolučná inovácia, ale aj ekonomické problémy krajiny, realitná kríza a rastúci patriotizmus čínskych spotrebiteľov.

Obchodné bariéry zavedené Trumpom

Proti Applu navyše pôsobili aj obchodné bariéry zavedené Donaldom Trumpom. Aj preto akcie firmy od začiatku roka klesli približne o 5 %, zatiaľ čo konkurencia rastie o desiatky percent. Z hľadiska tržieb zostáva kľúčovým produktom iPhone, ktorý tvorí asi 50 % výnosov spoločnosti.

Zatiaľ čo hardvér má marže okolo 37 %, služby ako iCloud, Apple Music či poplatky od Googlu za predvolený vyhľadávač generujú až vyše 70 %. Tieto služby dnes tvoria už 40 % celkového zisku.

„Dlhodobý úspech Applu preto nestojí len na novom iPhone, ale na schopnosti firmy udržať používateľov vo svojom ekosystéme a zvládnuť regulačné výzvy,“ tvrdí Vranka.

Konkurencia nespí, ale napreduje

Konkurencia pritom nespí. Samsung každoročne uvádza na trh nové generácie Galaxy zariadení s podobnou pompou, hoci jeho eventy sú o niečo menej mediálne teatrálne ako tie Applu. Predstavenia ako Galaxy Unpacked však firme dlhodobo fungujú.

Predaje Galaxy S24 či skladateľných modelov prispeli k rastu tržieb v kľúčových segmentoch a Samsung si upevnil pozíciu globálneho lídra v počte predaných smartfónov. Na rozdiel od Applu sa Kórejci snažia viac ukazovať technologické skoky.

Napríklad vo flexibilných displejoch či integrácii AI. To im pomáha presviedčať zákazníkov k rýchlejšej obmene zariadení. Apple sa, naopak, opiera o vernosť používateľov a uzavretý ekosystém, ktorý im sťažuje odchod ku konkurencii.

Pozitívne správny Apple

Napriek problémom zaznamenal Apple v poslednom kvartáli aj pozitívne správy. Tržby rástli o 10 % a zisk na akciu o 12 %. K rastu prispeli iPhony aj služby, pričom sa darilo aj v regióne Veľkej Číny.

CEO Tim Cook navyše naznačil, že Apple je pripravený na akvizície v oblasti umelej inteligencie, čo by mohlo signalizovať posun v jeho stratégii. Rozhodujúce však bude, či firma dokáže inovovať dostatočne rýchlo, aby nestratila krok so Samsungom a ďalšími androidovými rivalmi.

