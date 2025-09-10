Apple opäť rozvíril pozornosť technologického sveta. Môže iPhone 17 ešte zaujať?

Apple opäť rozvíril pozornosť technologického sveta, keď 9. septembra predstavil nový rad smartfónov iPhone 17. Tradičný event s názvom Awe Dropping však podľa analytika finančných trhovXTBTomáša Vranku nepriniesol zásadné prekvapenia ani produkty, ktoré by mohli dramaticky zmeniť smerovanie spoločnosti.
Firma má dlhodobé problémy
„Išlo skôr o evolúciu než revolúciu, ako sme pri Apple v posledných rokoch zvyknutí,“ uviedol Vranka. Firma sa pritom dlhodobo potýka s problémami, ktoré jej zobrali titul najväčšej spoločnosti sveta.
Apple sa prepadol až na tretie miesto za Microsoft a Nvidiu, keďže čelí spomaľujúcemu sa rastu tržieb, slabej inovácii v oblasti smartfónov a zaostávaniu v umelej inteligencii. Kým konkurenti investujú do AI desiatky miliárd dolárov kvartálne, Apple sa zatiaľ drží pri zemi.
Zisk firmy Apple prekonal prognózy
„Z krátkodobého hľadiska to šetrí akcionárom peniaze, no dlhodobo môže ísť o vážny problém,“ dodáva Vranka. Významný tlak prichádza aj z Číny, ktorá je po USA a Európe tretím najdôležitejším trhom pre Apple. Predaje tam oslabuje nielen chýbajúca revolučná inovácia, ale aj ekonomické problémy krajiny, realitná kríza a rastúci patriotizmus čínskych spotrebiteľov.
Obchodné bariéry zavedené Trumpom
Proti Applu navyše pôsobili aj obchodné bariéry zavedené Donaldom Trumpom. Aj preto akcie firmy od začiatku roka klesli približne o 5 %, zatiaľ čo konkurencia rastie o desiatky percent. Z hľadiska tržieb zostáva kľúčovým produktom iPhone, ktorý tvorí asi 50 % výnosov spoločnosti.
Zatiaľ čo hardvér má marže okolo 37 %, služby ako iCloud, Apple Music či poplatky od Googlu za predvolený vyhľadávač generujú až vyše 70 %. Tieto služby dnes tvoria už 40 % celkového zisku.
„Dlhodobý úspech Applu preto nestojí len na novom iPhone, ale na schopnosti firmy udržať používateľov vo svojom ekosystéme a zvládnuť regulačné výzvy,“ tvrdí Vranka.
Konkurencia nespí, ale napreduje
Konkurencia pritom nespí. Samsung každoročne uvádza na trh nové generácie Galaxy zariadení s podobnou pompou, hoci jeho eventy sú o niečo menej mediálne teatrálne ako tie Applu. Predstavenia ako Galaxy Unpacked však firme dlhodobo fungujú.
Predaje Galaxy S24 či skladateľných modelov prispeli k rastu tržieb v kľúčových segmentoch a Samsung si upevnil pozíciu globálneho lídra v počte predaných smartfónov. Na rozdiel od Applu sa Kórejci snažia viac ukazovať technologické skoky.
Apple stoplo funkciu na generovanie správ umelou inteligenciou. Dôvodom sú chyby
Napríklad vo flexibilných displejoch či integrácii AI. To im pomáha presviedčať zákazníkov k rýchlejšej obmene zariadení. Apple sa, naopak, opiera o vernosť používateľov a uzavretý ekosystém, ktorý im sťažuje odchod ku konkurencii.
Pozitívne správny Apple
Napriek problémom zaznamenal Apple v poslednom kvartáli aj pozitívne správy. Tržby rástli o 10 % a zisk na akciu o 12 %. K rastu prispeli iPhony aj služby, pričom sa darilo aj v regióne Veľkej Číny.
CEO Tim Cook navyše naznačil, že Apple je pripravený na akvizície v oblasti umelej inteligencie, čo by mohlo signalizovať posun v jeho stratégii. Rozhodujúce však bude, či firma dokáže inovovať dostatočne rýchlo, aby nestratila krok so Samsungom a ďalšími androidovými rivalmi.