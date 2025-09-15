Spor o TikTok sa môže skončiť. Washington a Peking sú tesne pred dohodou, potvrdil to minister financií Bessent

Spojené štáty sú veľmi blízko k dohode s Čínou o vyriešení sporu týkajúceho sa aplikácie TikTok. Uviedol to americký minister financií Scott Bessent pri obnovení obchodných rokovaní v Madride. Bessent spolu s čínskym vicepremiérom He Lifengom otvorili najnovšie kolo diskusií, ktorých cieľom je zúžiť rozdiely v otázkach obchodu a technológií, ktoré zaťažujú vzťahy medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta.
Vyhlásenie ministra financií
„Čo sa týka samotnej dohody o TikToku, sme veľmi blízko k vyriešeniu tejto záležitosti,“ povedal Bessent novinárom pri príchode na druhý deň rokovaní na španielskom ministerstve zahraničných vecí. Dodal však, že ak sa dohoda nedosiahne, neovplyvní to celkový vzťah medzi oboma krajinami, ktorý je podľa neho stále veľmi dobrý na najvyšších úrovniach.
TikTok vlastní čínska internetová spoločnosť ByteDance. Federálny zákon, ktorý vyžaduje predaj TikToku alebo jeho zákaz z dôvodov národnej bezpečnosti, mal nadobudnúť účinnosť deň pred inauguráciou amerického prezidenta Donalda Trumpa 20. januára. Trump však zákaz pozastavil a v polovici júna predĺžil lehotu o ďalších 90 dní, počas ktorých musí TikTok nájsť nečínskeho kupca, inak bude v USA zakázaný. Táto lehota vyprší v stredu.
Trumpova podpora pre TikTok
Trump, ktorý počas svojej kampane v roku 2024 výrazne využíval sociálne médiá, sa vyjadril, že má TikTok rád. Zmenil svoj postoj a prisľúbil platformu brániť, keďže verí, že mu pomohla získať podporu mladých voličov.
Rokovania v Madride sa okrem TikToku týkajú aj Trumpovej hrozby vysokých ciel na čínske dovozné produkty. Obchodné napätie sa začiatkom roka výrazne zhoršilo, pričom obidve krajiny si uvalili odvetné clá, ktoré dosahovali trojciferné percentá a narušovali dodávateľské reťazce. Neskôr sa vlády dohodli na znížení ciel. USA uvalili 30 % clá na čínske tovary a Čína uvalila 10 % clá na americké produkty, no táto dočasná dohoda vyprší v novembri.