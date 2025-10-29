MIRRI pozastavuje projekty modernizácie digitálnych služieb štátu, chce predísť skresleným informáciám v médiách

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) Slovenskej republiky dočasne pozastavilo všetky aktuálne projekty týkajúce sa modernizácie elektronických služieb štátu. Tento krok urobilo v súlade s požiadavkami na vyjadrenie a kontrolu zo strany Útvaru hodnoty za peniaze, Úradu pre verejné obstarávanie a Najvyššieho kontrolného úradu.
„Tento krok nerobíme preto, že by sme museli, ale preto, že chceme, aby bolo pre odbornú aj laickú verejnosť úplne jasné, že celý proces obstarávania je v poriadku. Robíme tak nad rámec zákonných povinností, pretože považujeme za dôležité, aby dôvera v modernizáciu služieb štátu stála na faktoch a nie na domnienkach či politických interpretáciách,“ zdôraznil rezort investícií.
Žiadna finančná škoda nikdy nehrozila
Inštitúcie boli požiadané o nezávislé a oficiálne stanovisko, aby sa predišlo šíreniu nepravdivých a skreslených informácií, ktoré sa nedávno objavili v médiách a ktoré ministerstvo označuje za používateľov na politický marketing.
Migaľovo ministerstvo čelí trestnému oznámeniu. Zastavme korupciu tvrdí, že zákazka za milióny porušila zákon
„Opätovne zdôrazňujeme, že žiadna finančná škoda SR nikdy nehrozila ani nehrozí. Ako sme informovali už na prvej tlačovej konferencii k projektu, všetky verejné obstarávania boli spustené s tzv. odkladacími podmienkami. To znamená, že zmluvy nemôžu byť plnené, pokiaľ nebudú splnené všetky formálne a finančné podmienky vrátane zabezpečenia zdrojov,“ uviedlo ministerstvo.
Finančné prostriedky z Plánu obnovy
Cieľom spustenia projektov bola snaha štátu využiť finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti, teda z európskych zdrojov, ktoré by inak museli byť financované z verejných rozpočtov v čase rozpočtovej konsolidácie. Ministerstvo upozornilo, že ak by realizácia projektov bola oneskorená alebo zablokovaná, mohlo by dôjsť k nutnosti financovať modernizáciu zo štátnych financií, čo ministerstvo nepokladá za správne v čase konsolidácie.
Portál Slovensko.sk prejde modernizáciou, Migaľ varuje pred štátnym kolapsom IT – VIDEO
„Alternatívou by bolo nechať Ústredný portál verejnej správy (slovensko.sk) v havarijnom stave, čo by znamenalo vážne ohrozenie dostupnosti elektronických služieb štátu,“ doplnilo ministerstvo, ktoré si naďalej stojí za tým, že koná zodpovedne a transparentne s cieľom ochrániť verejné financie.
Trestné oznámenie
Nadácia Zastavme korupciu podala trestné oznámenie pre IT nákup za 17,8 milióna eur, za ktorý zodpovedá rezort investícií Samuela Migaľa. Ako Nadácia spresnila, trestné oznámenie podali na Generálnu prokuratúru SR pre podozrenie zo zločinu machinácií pri verejnom obstarávaní a porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Konkrétnejšie ide o obstarávanie IT systému, ktorý zabezpečuje Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES).
NASES má novú generálnu riaditeľku, stala sa ňou Jana Molnarová
Ide tak o úrad, ktorý je podriadený ministrovi investícií Migaľovi. Nadácia spresnila, že ide o zákazku v hodnote 17,8 milióna eur, ktorá má za cieľ obstarať softvér IAM pre portál Slovensko.sk. Podľa Nadácie ide však o účelovo nastavené obstarávanie, ktoré zvýhodňuje jediného dodávateľa – spoločnosť Barclet, a.s., personálne aj biznisovo prepojenú s dlhoročným dodávateľom GlobalTel, a.s.
„Jedným z cieľov modernizácie portálu Slovensko.sk malo byť zníženie závislosti štátu od dodávateľa GlobalTel,“ uviedla nadácia, podľa ktorej však tento postup túto závislosť naopak prehlbuje.