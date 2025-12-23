Slováci pri online nákupoch AI obchádzajú, ale dôverujú jej viac než odborníkom či influencerom

Slováci patria v regióne strednej Európy k najopatrnejším spotrebiteľom, pokiaľ ide o využívanie umelej inteligencie pri online nakupovaní. Zároveň jej však paradoxne dôverujú viac než predavačom, odborníkom či influencerom. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu spoločnosti Heureka Group realizovaného v Slovenskej republike, Česku a Maďarsku, ktorý ukazuje, že AI sa síce ešte nestala masovou súčasťou nákupného procesu, no spotrebitelia ju už vnímajú ako nástroj budúcnosti elektronického obchodu.
Na Slovensku viac ako polovica respondentov priznala, že umelú inteligenciu pri online nákupoch nikdy nevyužila. Ide o najvyšší podiel v sledovanom regióne, pričom v Maďarsku je situácia opačná. Práve tam je AI pri nakupovaní využívaná najčastejšie. Slovenský skepticizmus však nevyplýva z jednoznačného odmietania technológie.
Brzdou je ochrana osobných údajov
Najčastejším dôvodom, prečo ju spotrebitelia nepoužívajú, je jednoducho fakt, že im to ešte nenapadlo alebo v tom nevidia jasný prínos. Ako upozorňuje hovorca Heureka Group Ondřej Šveda, Slováci si už na AI zvykli v práci či v škole, no do nákupného správania ju zatiaľ prenášajú pomalšie.
Výraznou brzdou širšieho prijatia umelej inteligencie na Slovensku zostáva ochrana osobných údajov. Najmä mladí ľudia vo veku 18 až 24 rokov, ktorí by za normálnych okolností mali byť k novým technológiám najotvorenejší, vykazujú v regióne najvyššiu mieru obáv zo zdieľania osobných dát. Podľa Švedu ide o kľúčový signál pre e-shopy aj technologické firmy, že bez dôvery v bezpečné spracovanie údajov sa AI medzi zákazníkmi nepresadí. Staršie vekové skupiny zas častejšie priznávajú, že problémom je samotná neznalosť práce s umelou inteligenciou.
Tretina slovenských firiem nemá vlastné etické pravidlá pre AI, najviac ich chcú mladší manažéri
Tam, kde Slováci AI predsa len využívajú, očakávajú od nej predovšetkým praktickú pomoc. Najčastejšie ju používajú na porovnávanie produktov, identifikáciu dôležitých parametrov a výber vhodného výrobku. Významnú úlohu zohráva aj zhrnutie recenzií, ktoré umožňuje rýchlu orientáciu v stovkách či tisíckach hodnotení. Mladší spotrebitelia častejšie hľadajú inšpiráciu, napríklad pri výbere darčekov, zatiaľ čo ľudia vo veku 25 až 34 rokov využívajú AI najmä ako poradcu pri konkrétnom nákupnom rozhodovaní.
Zaujímavý paradox odhalil prieskum aj pri otázke dôvery. Najspoľahlivejším zdrojom informácií zostávajú recenzie iných používateľov, no umelá inteligencia v rozhodovaní o kúpe prekonáva dôveru v predavačov, oficiálne weby výrobcov aj v influencerov. „AI v tomto prípade preberá úlohu analytického nástroja, ktorý dokáže spracovať obrovské množstvo subjektívnych názorov a ponúknuť spotrebiteľovi rýchly a zrozumiteľný záver. Zákazníci dnes nehľadajú emócie, ale fakty,“ vysvetľuje Ondřej Šveda z Heureka Group.
AI slúži iba ako pomocník
Napriek tomu predstava, že by umelá inteligencia sama vybrala ideálny produkt, vyvoláva u Slovákov skôr negatívne emócie. Nedôvera a odpor sú najsilnejšie v celom regióne, čo kontrastuje najmä s Maďarskom, kde prevládajú zvedavosť a pozitívne očakávania. Slovenskí spotrebitelia tak síce uznávajú prínos AI ako pomocníka, no finálne rozhodnutie si chcú ponechať vo vlastných rukách.
Dlhodobý trend je však zrejmý. Až osem z desiatich Slovákov očakáva, že umelá inteligencia sa v najbližších rokoch stane bežnou súčasťou online nakupovania, či už vo forme personalizovaných odporúčaní, nákupných asistentov alebo chatbotov. Najväčší optimizmus pritom prejavujú mladšie generácie, zatiaľ čo seniori zostávajú výrazne opatrnejší. Aj keď časť spotrebiteľov dnes tvrdí, že by pri nákupoch AI nepoužívala v žiadnej podobe, najväčší potenciál má podľa prieskumu práve chatbot a mobilná aplikácia s inteligentnými odporúčaniami.
„Naše zistenia potvrdzujú, že umelá inteligencia sa stane neoddeliteľnou súčasťou budúcnosti online nakupovania. Spotrebitelia jej už dnes dôverujú viac než tradičným predajcom či influencerom. Kľúčom k úspechu však zostáva transparentnosť a ochrana osobných dát,“ uzatvára Šveda.