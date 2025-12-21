Tretina slovenských firiem nemá vlastné etické pravidlá pre AI, najviac ich chcú mladší manažéri

Na Slovensku sa začína formovať jasná deliaca čiara medzi firmami, ktoré berú etiku pri používaní umelej inteligencie vážne a tými, ktoré ju odmietajú riešiť. Prieskum spoločnosti SAP, realizovaný agentúrou Ipsos, ukázal, že až tretina slovenských manažérov a majiteľov firiem nemá zavedené interné etické pravidlá pre AI a ani to do budúcna neplánuje. Najvýraznejšie sa takýto prístup prejavuje v Bratislave a jej okolí, kde sa k nemu prikláňa viac ako 40 percent respondentov. Paradoxne však práve tento región má zároveň najvyšší podiel firiem, ktoré etické štandardy už zaviedli.
Česi sú ešte skeptickejší
Prieskum ponúka porovnanie so susedným Českom, kde je odmietavý prístup k etickým mantinelom pre AI ešte silnejší. Kým na Slovensku ich nechce zaviesť 30 percent respondentov, v Česku je to takmer 36 percent. „Čakali sme, že ignorovať etiku a transparentnosť v prípade využívania umelej inteligencie bude oveľa menej respondentov,“ priznáva generálny riaditeľ SAP Slovensko Martin Ferenec. Vysvetľuje zároveň, že české firmy sú v tejto oblasti ešte skeptickejšie, pričom rozdiely sú výrazné aj medzi jednotlivými vekovými skupinami.
Najväčší záujem o etické normy prejavujú mladší manažéri. Takmer polovica respondentov do 26 rokov už v ich firmách etické pravidlá pre AI zaviedla. U ľudí nad 54 rokov však tento podiel klesá na menej ako šesť percent. S pribúdajúcim vekom rastie aj počet tých, ktorí nepovažujú etiku v oblasti umelej inteligencie za dostatočne dôležitú na to, aby jej venovali vlastné interné normy.
Štúdie ukazujú, že AI chatboty môžu ovplyvniť politické názory voličov
Podľa generálnej riaditeľky spoločnosti Atairu Radky Dohnalovej, ide o generačný rozdiel v chápaní rizík. „Pre mladších je AI prirodzenou súčasťou práce a častejšie chápu, že bez jasných pravidiel môže predstavovať riziko pre dôveryhodnosť, reputáciu i férovosť rozhodovania,“ uviedla.
Zreteľné regionálne rozdiely
Regionálne rozdiely sú zreteľné. Západné Slovensko vykazuje väčšiu opatrnosť, zatiaľ čo manažéri z východu krajiny si podľa prieskumu najviac uvedomujú potrebu etických mantinelov. Až 60 percent ich plánuje zaviesť.
Kontrast je viditeľný aj pri porovnaní malých a veľkých podnikov. Najväčšie firmy s viac než tisíckou zamestnancov majú etické štandardy zavedené v takmer polovici prípadov, zatiaľ čo malé firmy s 16 až 49 ľuďmi len v necelých 20 percentách. Podľa Fereneca to súvisí s rozsahom rizík: veľké firmy vnímajú AI ako strategickú technológiu, pri ktorej je jasná regulácia nevyhnutná.
Výsledky prieskumu zároveň ukazujú, že práve chýbajúca legislatíva je najväčšou brzdou rozširovania AI v slovenských podnikoch. Takmer 40 percent respondentov tvrdí, že nedostatok právnych rámcov je kľúčovou prekážkou jej adopcie. SAP upozorňuje, že v európskom aj globálnom kontexte ide o tému, ktorá nesmie ostať na okraji odborných diskusií.