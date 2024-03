Revolúcia v letectve? NASA predstavuje prvé tiché nadzvukové lietadlo X-59 (video)

Viete si predstaviť cestovanie lietadlom, ktoré je rýchlejšie ako zvuk a pritom tiché? Podľa výskumníkov z NASA to bude čoskoro možné. Tím vedcov z americkej vesmírnej agentúry predstavil svetu svoj najnovší technologický zázrak – prototyp lietadla X-59. Tento inovatívny stroj, ktorý sa vyznačuje nápadne pretiahnutým dizajnom, je výsledkom dlhoročných výskumov a vývoja s cieľom zmeniť paradigmu nadzvukového letu. Robert Pearce, úradujúci administrátor NASA, tento úspech označil ako „takmer 100-metrový krok vpred“ v snahe dosiahnuť tiché nadzvukové cestovanie nad obývanými oblasťami.

Odhalenie X-59, prezývaného „Quesst“, signalizuje začiatok novej éry v letectve, kde môže byť cestovanie rýchlejšie než zvuk nielen rýchle, ale aj tiché. S testovacími letmi naplánovanými na rok 2024 NASA dúfa, že údaje zozbierané týmto lietadlom presvedčia letecké regulačné orgány, že komerčné nadzvukové lety nemusia byť hlučné.

Bájne Concordy sa vracajú?

Kým ikonické Concordy kedysi uchvátili cestujúcich svojou schopnosťou preháňať sa cez oceány rýchlosťou až 2 330 km/h, dnešné obmedzenia rýchlosti lietadiel (cca 900 km/h) a obavy z emisií bránia podobným výkonovým skokom. X-59 však predstavuje priekopnícke riešenie týchto výziev, kombinujúc pokročilú aerodynamiku s udržateľnými technológiami na zníženie spotreby paliva a emisií.

Bájne Concordy boli zatiaľ jediné komerčné lietadlá na prepravu cestujúcich letiace nadzvukovou rýchlosťou. Avšak ich pred 20 rokmi zakázali. Dôvodom boli okrem iného aj vysoké prevádzkové náklady. Dnes sú Concordy známe ako nespoľahlivé lietadlá. Paradaxom však je, že za 27 rokov ich prevádzky sa stala iba jediná dopravná nehoda, a to 25. júla 2000, pri ktorej zomrelo 113 ľudí.

Tiché riešenie sonického tresku

Hlavnou prekážkou pre nadzvukové cestovanie nad pevninou je sonický tresk, ktorý vzniká, keď lietadlo prerazí zvukovú bariéru, čo spôsobuje intenzívny hluk. Avšak dizajn X-59, výsledok takmer desaťročného vývoja a testovania aerodynamického tunela NASA, predstavuje radikálne riešenie. Jeho unikátna konfigurácia „dlhý-nízky-dlhý“ (LBFD) sa zameriava na minimalizáciu hlasitosti sonického tresku na úroveň porovnateľnú so zatváraním dverí auta (75 decibelov), čo by mohlo otvoriť cestu pre tiché nadzvukové lety nad obývanými oblasťami.

V snahe docieliť pretiahnutý tvar lietadla pre čo najmenší odpor vzduchu nebol ani vytvorený kokpit pre pilotov, na aký sme zvyknutí pri bežných lietadlách. Piloti nebudú mať z X-59 priamy výhľad dopredu. Ich kabína ani nie je vybavená čelným sklom. Stroj budú riadiť pomocou vyspelého systému, ktorý NASA nazýva „vonkajším zrakom“ (External Vision System, XVS).

Zelenšia budúcnosť rýchlej oblohy?

Quesst nie je len o tichom lietaní; snaží sa brať ohľad aj na udržateľnosť. Ambíciou vývojárov NASA je získať regulačné schválenie pre komerčné nadzvukové lety nad obývanou pevninou a tiež prostredníctvom tohto lietadla odstrániť prekážky, ktoré bránia rýchlejšiemu a efektívnejšiemu cestovaniu vzduchom. Výsledkom by mohli byť výrazné úspory času na dlhých trasách, ako je let z Kalifornie do Sydney, ktorý by sa mohol skrátiť z 15 hodín na menej ako 6.

Kľúčom k realizácii týchto ambicióznych cieľov je spolupráca s leteckými regulačnými orgánmi a získanie verejnej podpory. Testovacie lety nad americkými mestami začínajú v tomto roku. Ak sa podarí prekonať tieto výzvy, X-59 by mohol položiť základy pre novú generáciu nadzvukového letectva, ktorá je nielen rýchlejšia, ale aj ekologicky zodpovednejšia.