Regulačný úrad plánuje vyhlásiť výberové konanie, dôvodom je vydanie individuálnych povolení pre používanie frekvencií

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb plánuje vyhlásiť multi-pásmové výberové konanie na vydanie individuálnych povolení pre používanie frekvencií.

O tejto skutočnosti už vedenie úradu na rokovaní informovalo aj zástupcov štyroch hlavných mobilných operátorov pôsobiacich na Slovensku.

„Predpokladaný termín vyhlásenia multi-pásmového výberového konania je druhý, prípadne tretí kvartál roka 2025, aj vzhľadom na to, že niektoré individuálne povolenia na používanie frekvencií (900 MHz, 2100 MHz) sú platné do roka 2025/2026 a niektoré až do roku 2028 (800 MHz, 2600 MHz),“ povedal v tejto súvislosti predseda úradu Ivan Marták.

Vzhľadom na rozsah uvažovaného výberového konania úrad v najbližšej dobe pripraví novú verejnú konzultáciu, aj verejné obstarávanie na konzultanta ako odborného poradcu na prípravu tohto náročného procesu, v rámci ktorého bude tiež nevyhnutnosťou vykonať aj príslušnú analýzu trhu.