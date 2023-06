Pracovníci v IT zarobia v Bratislave o štyri stovky viac ako v Košiciach

Drvivá väčšina pracovných príležitostí v informačných technológiách je v Bratislavskom a Košickom kraji. V tomto roku je na Profesia.sk približne 67 percent IT príležitostí výlučne v týchto dvoch regiónoch.

Platy v regiónoch

Avšak z analýzy portálu Platy.sk vyplýva, že platové rozdiely IT zamestnancov v týchto dvoch krajoch sú markantné. Kým bratislavský IT-čkár v priemere zarobí v hrubom 2 665 eur, tak v Košiciach je to suma 2 258 eur.

Analýza rozobrala iba pohľad na výšku miezd bez zohľadnenia nákladov na život v týchto dvoch regiónoch. V prípade započítania cien za bývanie a ďalšie výdavky by rozdiely boli nižšie.

Dáta portálu Platy.sk zároveň prezrádzajú, ako vyzerajú priemerné nástupné platy IT špecialistov v týchto dvoch regiónoch a ako rastú pri postupnom získavaní praxe.

Najväčšie a najmenšie rozdiely

Kým v Košiciach predstavuje priemerný nástupný plat zamestnanca v IT zhruba 1 600 eur v hrubom, v Bratislave sa v IT začína na hrubom zárobku 2-tisíc eur.

Analýza poukazuje aj na to, že výška regionálnych rozdielov sa líši podľa konkrétnych pozícií. Najväčšie bratislavsko-košické mzdové výkyvy je vidieť pri IT architektoch, IT konzultantoch, či Javascript programátoroch.

Naopak, najnižšie platové rozdiely sú viditeľné na pozíciách ako produktový manažér, Python programátor, IT support špecialista, či IT tester.