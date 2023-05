Žiačky na Slovensku budú súťažiť a prezentovať projekty vytvorené v programovacom jazyku Scratch

Mladé dievčatá budú súťažiť so svojimi projektmi vytvorenými v programovacom jazyku Scratch. V súťaži Scratch match bude súperiť 58 projektov.

Vo vekovej kategórii od osem do jedenásť rokov je 31 súťažiacich, ďalších 28 je z vekovej kategórie 12 až 15 rokov. Súťažia samostatne i v trojčlenných skupinách. Najviac prihlásených je Bratislavského a Košického kraja.

Vo finále budú dievčatá prezentovať svoje projekty, o ktorých rozhodne porota zložená z Matúša Kováčika z Erste Digital, Petry Rejchrtovej zo spoločnosti Accenture a Gustava Budinského z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Najlepšie projekty vyberú 27. mája. V tlačovej správe o tom informovala organizácia AJ Ty v IT.

„Programovací jazyk Scratch je vynikajúcim pomocníkom, ako dokážeme odhaliť zvedavým dievčatám krásy a možnosti IT sveta. Hravou formou sa naučia pretaviť svoje kreatívne nápady na hry či rozprávky za pomoci rôznych intuitívnych príkazov. Vidia tak, že programovanie môže byť zábava. Okrem toho rozvíjajú svoju trpezlivosť a tímovosť,“ približuje riaditeľka organizácie Aj Ty v IT Petra Kotuliaková.

Súťaž si kladie za cieľ motivovať žiačky základných škôl, aby objavovali technológie. V rámci súťaže môžu vytvárať animácie a príbehy, ale aj jednoduché počítačové hry. Súťaž vznikla v roku 2017, aktuálny ročník je jej siedmy.

Za ten čas sa do súťaže zapojili temer štyri stovky dievčat, ktoré vytvorili vyše 230 projektov. Na prvom ročníku sa zúčastnili i dievčatá z Maďarska a Poľska a spolupracovala na ňom maďarská organizácia Skool.

„Aj Ty v IT v súťaži pokračovalo ďalej na lokálnej úrovni a od malého eventu pre 20 dievčat sa postupne prepracovalo k takmer sto zapojeným školáčkam ročne. Súťaž sa zároveň rozšírila o kategóriu mladších dievčat a vytvorili sa samostatné kategórie pre jednotlivcov a trojčlenné tímy,“ vysvetlila organizácia v tlačovej správe.

Organizácia Aj Ty v IT sa usiluje motivovať a podporovať dievčatá i ženy v oblasti informačných technológií. Zameriava sa na vzdelávanie dievčat od osem rokov a stredoškoláčok, no má aj kariérne programy pre dospelé ženy a snaží sa prispieť k skvalitneniu výučby IT v školách na Slovensku.

Vznikla v roku 2012, v roku 2020 bola nominovaná na cenu UNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education.