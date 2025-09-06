Ako ochrániť deti v online svete? Národný bezpečnostný úrad má odporúčania pre rodičov

Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) zdôrazňuje, aby rodičia s príchodom nového školského roka venovali pozornosť aj bezpečnosti detí na internete. „Moderné technológie prinášajú množstvo výhod, no zároveň aj rizík, ktoré môžu ohroziť súkromie a bezpečnosť detí,“ pripomína NBÚ. Zároveň odporúča rodičom prijať niekoľko jednoduchých, ale účinných opatrení.
Úrad vyzdvihuje dôležitosť ochrany osobných údajov a odporúča rodičom učiť deti, aby nezdieľali osobné údaje ako priezvisko, názov školy či bydlisko. Aj pri zdieľaní fotografií na sociálnych sieťach by mali dávať pozor na to, aby neobsahovali školské logá alebo iné identifikačné znaky. Rovnako by mali podľa NBÚ rodičia pravidelne kontrolovať a upravovať nastavenia súkromia na sociálnych sieťach a online účtoch, a rozprávať sa o tom, aké hrozby môžu na deti číhať a ako sa im vyhnúť.
Bezpečnosť účtov a zariadení
Podľa NBÚ je tiež dôležité hovoriť o bezpečnosti účtov a zariadení. Úrad apeluje na rodičov, aby pomohli svojim deťom vytvárať silné heslá, ktoré kombinujú písmená, čísla a špeciálne znaky. Tiež by im mali vysvetliť, že každý účet by mal byť chránený jedinečným heslom a ak je to možné aj viacfaktorovou autentifikáciou.
NBÚ odporúča rodičom zabezpečiť zariadenia, ktoré používajú deti pomocou kódov, odtlačkov prstov alebo rozpoznávania tváre. „K bezpečnému používaniu zariadení patrí aj aktualizácia aplikácií a operačných systémov. Učte ich, aby ich neodkladali,“ dodáva úrad.
Až štvrtina detí vo veku 12 až 15 rokov je závislá od mobilu. Odborníci varujú pred vážnymi dôsledkami
Rovnako by podľa úradu mali rodičia pripomínať deťom, aby sa správali bezpečne aj v online svete. Napríklad vysvetliť deťom riziká phishingu a naučiť ich neotvárať podozrivé odkazy či prílohy. NBÚ tiež odporúča motivovať deti, aby prišli za rodičmi, ak si nie sú isté tým, čo vidia na internete.
Národný bezpečnostný úrad zdôrazňuje, aby rodičia pripomínali deťom, že majú komunikovať len s ľuďmi, ktorých poznajú osobne, aby ich naučili rozpoznávať aj prejavy kyberšikany a vysvetlili im, ako nahlasovať a blokovať ľudí na sociálnych sieťach.
Deti majú mať hranice
Zároveň NBÚ vyzdvihuje dôležitosť vytvárania bezpečného online prostredia. Podľa NBÚ by deti mali mať stanovené hranice aj v online svete. Úrad považuje za vhodné určiť im, koľko času môžu stráviť na svojich zariadeniach a aby sa rodičia zaujímali aj o to, čo robia ich deti na internete.
Národný bezpečnostný úrad tiež pripomína, že rodičia zohrávajú dôležitú úlohu pri formovaní toho, ako sa bude dieťa správať na internete. Mali by viesť svoje deti k tomu, aby poznali riziká online sveta a vzdelávať ich, aby sa pred nimi vedeli chrániť. Zároveň by mali podporovať otvorenú komunikáciu a uistiť dieťa, že za nimi môže prísť, ak sa bude chcieť zdôveriť.