Portál Slovensko.sk prejde modernizáciou, Migaľ varuje pred štátnym kolapsom IT – VIDEO

Ústredný portál verejnej správy slovensko.sk prejde zásadnou modernizáciou, ktorá má priniesť jednoduchšie, rýchlejšie a bezpečnejšie digitálne služby pre občanov. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácieSamuel Migaľ na tlačovej konferencii zdôraznil, že
„Slovensko.sk je dnes v havarijnom stave“ a „ak nechceme nasledovať scenár ‘katastra’, musíme s tým niečo okamžite urobiť – už včera bolo neskoro.“
Portál bol podľa jeho slov dlhodobo udržiavaný len v nevyhnutnom režime bez zásadných investícií, čo viedlo k závislosti štátu od jediného dodávateľa a vysokým prevádzkovým nákladom. Nové riešenie odstráni túto závislosť a zabezpečí, že systém bude vo vlastníctve štátu vrátane zdrojových kódov, licencií a školení pre správu.
Úspora verejných financií
Minister Migaľ kritizoval doterajší prístup: „NASES je podfinancovaný a slovensko.sk je predražená hanba.“ Nový portál má zároveň priniesť výraznú úsporu verejných financií, pričom pri jednom z obstarávaní sa podarilo znížiť cenu z 16 na 9 miliónov eur vďaka využitiu moderných otvorených komponentov a širšej konkurencii.
Kľúčovým prvkom modernizácie je využitie dynamického nákupného systému (DNS), ktorý umožňuje transparentné verejné obstarávanie s účasťou viac ako sto IT firiem. DNS umožňuje postupné obstarávanie služieb a modulov podľa potrieb projektu namiesto jedného veľkého výberového konania.
Minister odmietol obvinenia z netransparentnosti a zdôraznil, že všetky obstarávania budú dobrovoľne podrobené kontrole Úradu pre verejné obstarávanie, hoci to zákon nevyžaduje. Projekt bude realizovaný len v prípade, že bude všetko v poriadku a bude možné využiť peniaze z Plánu obnovy bez čerpania zo štátneho rozpočtu.
Súťaž na nákup licencií vyvolala rozruch
Nové riešenie prinesie otvorené rozhrania, ktoré umožnia jednoduché napájanie ďalších služieb a zjednotia technologické štandardy v štátnej správe. Používajú ho už krajiny ako Škandinávia či Česko. Modernizované slovensko.sk by mohli občania začať využívať už v lete 2026.
Minister Migaľ uzavrel: „Našou ambíciou je, aby ste si mohli vybaviť všetko – od potvrdení po podpis dokumentov – jednoducho z mobilu. Rýchlo, bezpečne, bez frustrácie. Štát nie je dojná krava pre vyvolených, ale služba pre ľudí.“
IT asociácia Slovenska (ITAS) vyjadruje podporu investíciám do Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS), známeho ako Slovensko.sk, a súhlasí s jeho technologickým rozvojom. Avšak nedávna súťaž na nákup licencií pre ÚPVS vyvolala rozruch, keď desiatky členských firiem vyjadrili nespokojnosť s postupom NASES.
Dynamický nákupný systém
Kritizujú najmä použitie dynamického nákupného systému (DNS) na obstarávanie komplexných riešení, čo podľa nich nie je vhodné a môže viesť k akceptácii ponuky jediného dodávateľa bez možnosti vysúťažiť najlepšie riešenie za najvýhodnejšiu cenu.
Asociácia upozorňuje na riziko tzv. vendor-locku, teda silnej závislosti štátu od jedného dodávateľa, keďže štát získa len právo používať systém podľa licenčných podmienok výrobcu, bez vlastníctva zdrojových kódov.
Chýba pritom analýza finančnej efektívnosti zákazky a zdôvodnenie vhodnosti zvolenej metódy obstarania. Zároveň upozorňuje, že nesprávne obstarávanie môže viesť k korekciám zo strany Európskej komisie, čo by znamenalo ďalšiu záťaž pre štátny rozpočet v čase konsolidácie.
Odstránenie „starých pijavíc“ z IT
S postupom ministra Migaľa nesúhlasí ani predsedníčka strany ZA ĽUDÍ Veronika Remišová. Podľa jej vyjadrenia z tlačovej konferencie ministra Migaľa navyše vyplýva, že on vôbec neplánuje odstrániť “staré pijavice” z IT. Plánuje len za viac ako 100 miliónov pridať do systému ďalšie firmy.
Migaľ podľa nej tvrdí, že síce chce urobiť niečo nové, ale zároveň nechá fungovať staré systémy, ktorých údržba stojí milióny eur. Predpoklad je, že nemá vôbec vyriešenú migráciu dát. V praxi to znamená, že štát bude platiť dvakrát – za starý systém aj za nový systém.
„Ďalším problémom je nereálny časový horizont – do budúceho leta. Podľa všetkého ide ministrovi len o to, aby stihol podpísať zmluvy a potom z ministerstva odišiel,“ dodala.
„Mimochodom, čerpanie eurofondov je katastrofálne. Z nových eurofondov vyčerpal minister len desatinu, z digitalizácie takmer nič. IT riešenia sa donekonečna odkladajú. Minister by sa mal sústrediť na podstatné veci, nie na vývoj duplicitných riešení netransparentným spôsobom pripomínajúcim nástenkový tender,“ uviedla Remišová.