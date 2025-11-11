Migaľ si pozrel práce súvisiace so spustením superpočítača Perun, inštalovať ho majú v decembri

Projekt superpočítača Perun ukazuje, že Slovensko dokáže budovať modernú infraštruktúru. Skonštatoval to v utorok Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ, ktorý navštívil Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, ktoré vývoj počítača zastrešuje.
Práce na konštrukcii počítača podľa ministra prebiehajú podľa harmonogramu. Aktuálne je dokončená rekonštrukcia trafostanice a pripravuje sa vysokonapäťová prípojka. Stavebný podklad je pripravený na osadenie modulárneho dátového centra, ktoré sa dokončuje vo výrobnom závode v Slovinsku.
Superpočítač dokončujú vo Francúzsku
Samotný HTP (High-performance computing – vysokovýkonný výpočtový, pozn. SITA) systém prechádza záverečnou fázou výroby vo Francúzsku, pričom prvé testy a štandardizované hodnotenia prebehli ešte vo fabrike. Inštalácia zariadení na Slovensku je naplánovaná na december tohto roku.
„Superpočítač Perun predstavuje dôležitý míľnik pre digitálnu budúcnosť Slovenska. Vysokovýkonné počítanie už dávno nie je len doménou vedy – je základom pre inovácie v priemysle, zdravotníctve, energetike aj v umelej inteligencii,“ vyhlásil Migaľ.
Superpočítač je podľa SAV dodávaný ako komplexný balík „na kľúč“ v celkovej hodnote 19 430 000 eur. Zákazka zahŕňa nielen dodávku samotného superpočítača aj všetkých podporných a obslužných systémov vrátane modulárneho dátového centra navrhnutého na mieru.
Dôraz na energetickú efektívnosť
Celý systém je navrhnutý a optimalizovaný ako jeden celok s dôrazom na energetickú efektívnosť a nízku spotrebu elektrickej energie. Takýto model modulárnych inštalácií sa dnes stáva štandardom pri budovaní špičkových HPC systémov v Európe aj vo svete.
Po uvedení do prevádzky sa Perun stane hlavným uzlom národnej HPC infraštruktúry a bude slúžiť akademickým inštitúciám, verejnému sektoru aj súkromným podnikom. Projekt Perun je zároveň základom pre širší rozvoj HPC a AI ekosystému na Slovensku.
Pre SAV bol impulzom na zapojenie sa do širšej európskej iniciatívy AI Factories a to prostredníctvom projektu AI Factory Antenna Slovakia. Od apríla 2026 SAV prevezme koordináciu Národného kompetenčného centra pre HPC, ktoré bude poskytovať odbornú podporu výskumným aj priemyselným partnerom.