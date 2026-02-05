Maria Ressaová a Yoshua Bengio boli nominovaní do panelu OSN pre umelú inteligenciu

Filipínska novinárka a laureátka Nobelovej ceny za mier Maria Ressaová a kanadský priekopník v oblasti umelej inteligencie (AI) Yoshua Bengio sú medzi 40 odborníkmi, ktorí majú slúžiť v paneli OSN pre umelú inteligenciu, oznámili v stredu predstavitelia OSN.
Medzi navrhnutými nezávislými expertmi na trojročné obdobie je aj Joelle Barralová, Francúzka a vedúca výskumu a inžinierstva v spoločnosti Google DeepMind. Členom skupiny je aj Etiópčan Girmaw Abebe Tadesse, hlavný výskumný pracovník v laboratóriu Microsoftu zameranom na využitie AI v oblasti udržateľnosti, humanitárnej pomoci a zdravotníctva.
„Bude to prvý globálny, úplne nezávislý vedecký orgán, ktorý pomôže zúžiť medzeru v poznatkoch o AI a posúdi skutočné dopady AI na ekonomiky a spoločnosti,“ povedal generálny tajomník OSN António Guterres na tlačovej konferencii.
Odbornosť členov pokrýva široké spektrum oblastí, od strojového učenia cez správu dát a kybernetickú bezpečnosť až po verejné zdravie, vývoj detí a ľudské práva. Panel, ktorý má byť pre AI tým, čím je Medzivládny panel OSN pre klimatické zmeny pre globálne otepľovanie, bol zriadený Valným zhromaždením v auguste 2025.
„Všetci členovia budú pôsobiť ako súkromné osoby, nezávisle od akejkoľvek vlády, spoločnosti alebo inštitúcie,“ dodal generálny tajomník. Prvá správa panelu by mala byť zverejnená pred Globálnym dialógom OSN o správe AI v júli.