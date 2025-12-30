ESET predpovedá v roku 2026 nárast kybernetických hrozieb, svoju rolu v nich zohrá aj umelá inteligencia

Spoločnosť ESET predstavila prognózy kybernetických hrozieb na rok 2026, ktorých hlavné ovplyvňujúce faktory budú geopolitické napätie a rozširovanie umelej inteligencie vo firemných procesoch.
Podľa ESET-u budú štátmi podporované hackerské skupiny pokračovať v útokoch a dezinformačných kampaniach, pričom pod veľkým tlakom sa ocitne kritická infraštruktúra, obranný priemysel a dodávateľské reťazce. Významným fenoménom bude rozmach bezpilotných technológií, ktoré pritiahnu zvýšenú špionáž a krádeže know-how v kontexte konfliktov a modernizácie armád.
Ruská aktivita zostane vysoká
Jean-Ian Boutin, riaditeľ výskumu hrozieb v ESET, zdôraznil, že drony sa stávajú strategickou technológiou, a preto budú čoraz viac cieľom kybernetickej špionáže. Ruská aktivita v kyberpriestore podľa predpovedí zostane vysoká aj pri prímerí na Ukrajine, pričom útočníci sa môžu zamerať na európske obranné programy a energetiku. Zintenzívni sa aj spolupráca bieloruských a ruských hackerských skupín.
Čína plánuje posilniť dohľad nad domácim dianím a zároveň zvýšiť špionáž v Latinskej Amerike a proti medzinárodným obchodným subjektom. Irán preorientuje svoje operácie do oblastí so slabšími spojencami a Severná Kórea pravdepodobne rozšíri činnosť v oblasti ransomvéru.
ESET upozorňuje na rastúci význam ofenzívnych kybernetických operácií a konceptu „defend forward“, ktorý znamená narušovanie nepriateľských aktivít už v počiatočných fázach.
Umelá inteligencia
V oblasti umelej inteligencie očakáva ESET masové zavádzanie AI agentov do firemných procesov a cloudu, pričom ich bezpečnostná ochrana bude zaostávať. Juraj Jánošík, vedúci AI v ESET, upozorňuje na nedostatok manažérov kvality a bezpečnostných pravidiel pri integrácii týchto technológií. Zvlášť nebezpečné sú verejne dostupné AI modely bez overenia pôvodu, čo zvyšuje riziko útokov cez dodávateľský reťazec.
AI prispeje k sofistikovanejšiemu sociálnemu inžinierstvu, vrátane realistických deepfakov, podvodných e-mailov a chatbotov, ktoré budú môcť vykonávať masové a lacné podvody. Pokročilé AI boty budú vytvárať falošné profily či recenzie a zneužívať automatizované procesy, napríklad pri nábore zamestnancov.
Vznik nových škodlivých kódov pre Android
V oblasti mobilnej bezpečnosti ESET predpovedá vznik nových škodlivých kódov pre Android, využívajúcich generatívnu AI, ako aj nárast podvodov pri bezkontaktných NFC platbách. Phishingové útoky budú špecifickejšie a ťažšie odhaliteľné. Lukáš Štefanko, výskumník malvéru pre Android v ESET, poukazuje na kreatívne metódy útočníkov, ako presvedčiť užívateľov k rizikovej akcii alebo platbe.
Počet ransomvérových útokov bude podľa ESET-u naďalej rásť. Nové skupiny používajú nebezpečné metódy obchádzania bezpečnostných opatrení. Medzi významných aktérov patrí skupina Warlock. Výraznú aktivitu hlásia skupiny Qilin a Akira, ktoré fungujú na modeli „ransomvér ako služba“ (RaaS). Väčšina incidentov bude spojená so slabými heslami, neaktuálnymi systémami, otvorenými portami a zraniteľnými sieťovými zariadeniami. Rastie aj využívanie nástrojov na vypínanie bezpečnostných riešení, takzvaných EDR killers.
Jakub Souček, senior malware výskumník v ESET, zdôrazňuje, že pre rok 2026 bude kľúčová pripravenosť na rýchlu detekciu, reakciu a obnovu po kybernetických incidentoch.
