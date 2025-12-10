Austrálsky zákaz vyženie tínedžerov na menej bezpečné sociálne siete. Boja sa veľké platformy straty popularity?

Medzi alternatívne aplikácie, ktoré zaznamenali prudký nárast stiahnutí, patria Lemon8 a Yope, zatiaľ nezahrnuté do zákazu.
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Americká technologická spoločnosťMeta v stredu uviedla, že austrálsky zákaz sociálnych sietí pre osoby mladšie ako 16 rokov vedie k presunu tínedžerov na menej regulované aplikácie, čo podľa nej znižuje ich bezpečnosť.

Opakovane sme upozorňovali, že tento nedostatočne pripravený zákon môže posunúť mladých na menej regulované platformy. Teraz sa naše obavy stávajú realitou,“ uviedla firma vo vyhlásení.

Prudký rast alternatívnych aplikácií

Medzi alternatívne aplikácie, ktoré zaznamenali prudký nárast stiahnutí, patria Lemon8 a Yope, zatiaľ nezahrnuté do zákazu. Meta dodala, že mnohé z týchto služieb neposkytujú bezpečnostné prvky, ako sú špeciálne účty pre tínedžerov, ktoré vyvinula. „Splníme svoje právne povinnosti, no obávame sa, že tento zákon urobí tínedžerov menej bezpečnými,“ uviedla spoločnosť.

Platforma X, ktorú vlastní Elon Musk, oznámila, že zákaz bude rešpektovať. „Nie je to naša voľba – je to požiadavka austrálskeho zákona,“ uviedla firma. Sieť X bola poslednou z desiatich zakázaných platforiem, ktorá predstavila spôsob implementácie opatrenia.

Predátorské algoritmy

Facebook, YouTube, TikTok a ďalšie siete sa už zaviazali odstrániť účty mladších používateľov. V prípade nesplnenia povinnosti im hrozia pokuty do 33 miliónov dolárov.

Austrálska vláda tvrdí, že bezprecedentné opatrenia sú potrebné na ochranu detí pred predátorskými algoritmami, ktoré zaplavujú obrazovky šikanou, sexuálnym obsahom a násilím.

