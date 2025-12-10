Austrálski tínedžeri sa zobudili do rána bez sociálnych sietí

Tisíce detí a tínedžerov v Austrálii sa dnes prebudili bez možnosti prihlásiť sa do svojich účtov na sociálnych sieťach, keď v krajine začal platiť celosvetovo prvý zákaz prístupu mladších ako 16 rokov, ktorý ich má chrániť pred návykovými algoritmami, online predátormi a šikanou.
Desať najväčších platforiem
Ako píše web CNN, zákaz sa týka desiatich najpopulárnejších platforiem – Instagramu, Facebooku, Threads, Snapchatu, YouTubeu, TikToku, Redditu, Twitchu, X a Kicku. Väčšina z nich oznámila, že zákaz bude rešpektovať a využije technológie na overovanie veku, napríklad video selfie, e‑mailové adresy či oficiálne dokumenty. Podľa spoločnosti Yoti, ktorá na overovaní veku spolupracuje so spoločnosťou Meta, ktorá prevádzkuje Facebook či Instagram, väčšina používateľov volí video selfie, kde sa vek odhaduje podľa čŕt tváre.
Prístup k blokovaniu účtov sa medzi platformami líši. Snapchat pozastaví účty na tri roky alebo do dovŕšenia 16 rokov. YouTube odhlási mladších používateľov 10. decembra, ich kanály budú skryté, no údaje ostanú uložené. TikTok v rovnaký deň deaktivuje všetky účty pod 16 rokov bez ohľadu na použitý e‑mail, pričom obsah mladých používateľov nebude dostupný.
Meta začala od 4. decembra odstraňovať účty tínedžerov na Instagrame, Facebooku a Threads, pričom im umožnila stiahnuť si svoje dáta. Twitch zakáže nové účty od 10. decembra, existujúce deaktivuje až 9. januára. Reddit oznámil pozastavenie účtov mladších používateľov.
Zásah do slobody prejavu
Mikroblogovacia platforma X miliardára Elona Muska zákaz kritizuje ako zásah do slobody prejavu.
Austrálsky premiérAnthony Albanese uviedol, že opatrenie už prináša výsledky, keďže rodiny diskutujú o používaní sociálnych sietí. „Povedali sme jasne, že toto nebude dokonalé, ale je to správny krok. Spoločnosť musí vyjadriť svoj postoj k tomu, čo je vhodné,“ vyhlásil Albanese.
Medzi sociálne platformy, ktorých sa zákaz netýka, patria Discord, GitHub, Google Classroom, LEGO Play, Messenger, Pinterest, Roblox, Steam a Steam Chat, WhatsApp a YouTube Kids.