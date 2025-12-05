Austrálskych tínedžerov čakajú nepríjemné zmeny, účty im zablokuje aj TikTok

Populárna globálna sociálna platforma TikTok v piatok oznámila, že sa podriadi pripravovanému austrálskemu zákazu prístupu mladistvých pod 16 rokov na sociálne siete v deň jeho účinnosti, hoci priznala, že zmeny „môžu byť znepokojujúce“.
Austrália ako prvá krajina na svete zavádza od 10. decembra legislatívu, ktorá obmedzí prístup tínedžerov na najpopulárnejšie sociálne siete vrátane TikToku, Instagramu a YouTubu. Firmám hrozia pokuty až 49,5 milióna austrálskych dolárov (28,2 milióna eur), ak neprijmú „primerané kroky“ na dodržanie zákona.
Nepríjemné obmedzenia
Spoločnosť TikTok uviedla, že osoby mladšie ako 16 rokov nebudú môcť od dátumu účinnosti zákona vytvárať ani používať účty na jej platforme. Existujúce účty sa stanú neaktívnymi a obsah, ktorý užívatelia zverejnili, nebude dostupný. Zablokovaní používatelia môžu podať odvolanie a preukázať svoj vek prostredníctvom oficiálneho dokladu, platobnej karty či biometrických údajov.
„Rozumieme, že tieto zmeny môžu byť nepríjemné, ale sú nevyhnutné na dodržanie austrálskeho zákona,“ uviedla spoločnosť. Tínedžeri budú mať možnosť potvrdiť vek, stiahnuť si svoje údaje, zmazať účet alebo požiadať o jeho obnovenie po dovŕšení 16 rokov. TikTok zároveň vyzval rodičov, aby sa s deťmi rozprávali o pravdivom uvádzaní veku.
Austrálska ministerka pre elektronické komunikácie Anika Wellsová pripomenula, že algoritmy sociálnych sietí už prispeli k samovraždám niektorých tínedžerov, keď ich zasypávali obsahom oslabujúcim sebavedomie. „Tento zákon nevyrieši všetky problémy internetu, ale uľahčí deťom hľadať lepšie verzie samých seba,“ povedala.
Proti zákazu sa postavila organizácia Digital Freedom Project, ktorá podala žalobu na austrálsky Najvyšší súd s tvrdením, že ide o „nespravodlivý“ zásah do slobody prejavu.