SWAN po 25 rokoch: Kam mieri 4ka a ako zmenila pravidlá trhu - ROZHOVOR s Romanom Vavríkom)

Odvaha bola kľúčová, päť kamarátov sa rozhodlo podnikať a namiesto pohodlia zvolili riziko.
SWAN si pripomína 25 rokov na trhu a desaťročie 4ky. Generálny riaditeľ Roman Vavrík v rozhovore pre SITA v podcaste Má to Filipa opisuje, prečo sa firme s čisto slovenským kapitálom podarilo preraziť medzi nadnárodnými konkurentmi, v čom spočívala „štábna odvaha“ štartovať štvrtého mobilného operátora, aj prečo je dnes najväčšou výhodou rýchlosť a blízkosť k zákazníkovi i cieľoch 4ky do ďalšej dekády.
Vynaliezavosť, inovatívnosť a výdrž
SWAN vznikol na prelome rokov 1999 a 2000, keď partia zakladateľov kúpila spoločnosť s vydraženým spektrom 26 GHz pre bezdrôtové služby – alternatívu k vtedajšiemu monopolu. „Vynaliezavosť, inovatívnosť a výdrž – to sú črty SWAN-u dodnes,“ hovorí Vavrík.
SWAN si aj pri 550 zamestnancoch udržiava „rodinnú“ atmosféru, majitelia sú prítomní, ľudia ich stretávajú a sú pri strategických rozhodnutiach. „Rýchlosť a flexibilita je u nás diametrálne iná ako vo veľkom korporáte,“ vysvetľuje Vavrík.
B2B aj B2C: Viac nôh, menšie riziko
Čo bolo kľúčové pre kvalitu služieb? „Budovanie vlastnej optiky – prístupovej, agregačnej aj chrbticovej,“ vraví Vavrík. Druhým míľnikom bol štart 4ky a tretím konsolidácia trhu: „Za posledné dve dekády sme urobili vyše dvadsať transakcií nákupov a spájaní,“ priblížil.
V súčasnosti stojí SWAN na viacerých nohách. „Máme veľkoobchod s tržbami okolo 15 miliónov eur ročne, verejnú správu, silný korporátny segment, rezidenčný fix a 4ku,“ uviedol generálny riaditeľ s tým, že mobilné B2C je dnes najväčší segment a 4ka má približne 670-tisíc klientov.
V B2B stavia SWAN argumentáciu aj na infraštruktúre: „Máme dve vlastné dátové centrá v okolí Bratislavy, vzdialené asi 25 km. Dáta sú doma – zákazník si príde ‘pohladkať’ server, keď chce,“ dodáva s úsmevom.
4ka: Produktový „hack“ a kľúč k distribúcii
Pri výpadkoch je podľa Vavríka rozhodujúca starostlivosť a komunikácia. „Volali mi: Banková pobočka nefunguje. Keďže sme dodávateľ linky, riešili sme to my – so subdodávateľom. Dokumentácia chýbala, ľudia sa tam pomenili… Trvalo to do nedele večera, ale opravili sme to. Dôležité je, že klient videl, ako celá organizácia ‘kmitá’ – od technického riaditeľa po mňa,“ opísal.
Vavrík hovorí, že ako štvrtý hráč museli priniesť niečo výnimočné. „Prišli sme s neobmedzeným dátovým paušálom za zhruba 20 až 22 eur, keď podobné programy stáli okolo 50 eur,“ spomína Vavrík. Druhým pilierom bolo partnerstvo so Slovenskou poštou: „Prístup k 1 400 pobočkám bol esenciálny – perfektný produkt bez predajného kanála nepredáte.“
Peniaze a vytrvalosť: 100+ miliónov investícií
Ako ďalej Vavrík priblížil, projekt 4ky trval 6 až 7 rokov, kým sa dostal do nuly. „Preinvestovalo sa vyše 100 miliónov eur a neskôr sme pribrali zahraničný investičný fond, no tri štvrtiny firmy stále kontrolujú Slováci,“ hovorí a doplnil, že minuloročný zisk na úrovni „pred odpismi a amortizáciou“ bol okolo 42 miliónov eur. „Polovica ide bankám na úvery, druhá polovica do rozvoja. Dividendy? Žiadne ‘stomiliónové’ eldorado,“ vraví.
Konkurenti podľa Vavríka robili všetko preto, aby sa im to nepodarilo. „Podnikateľsky je to pochopiteľné, 4G pokrývame okolo 90 percent populácie, zvyšok máme ‚prenajatý‘. Komerčné podmienky nie sú lacná záležitosť, ale bez toho by kvalita trpela,“ vysvetľuje s tým, že dnes už majú rešpekt – projekt prešiel cez pomyselnú nulu a je ziskový, a hlavne, slovenský.
Ľudia: Najťažšia manažérska disciplína
Vavrík si povzdychol, že kvalitných ľudí stále nie je dosť. „Budujeme prostredie s flexibilným režimom, no dôležitá je ‘chemická kompatibilita’ tímu. Pri obchodníkoch je hodnotenie jednoduchšie – čísla nepustia. Ťažšie je to pri ‘neviditeľnej’ práci v back-office,“ hovorí. A čo je pre generálneho riaditeľa SWAN kľúčové pri výbere top manažérov? „Lojálnosť, spolupráca a skillset: Orchester musí hrať – bez ego-hier a pod čiarou,“ uviedol.
Konvergencia telco & IT, konsolidácia trhu
SWAN staval na odvahe, vlastnej infraštruktúre a rýchlych rozhodnutiach a 4ka priniesla produktový „šok“ a silný predajný kanál. Dnes firma stiera hranice medzi telco a IT, investuje do ľudí a vraví, že najväčšou poistkou je blízkosť k zákazníkovi – najmä v deň, keď sa niečo pokazí. „Rýchlosť a férová komunikácia sú často dôležitejšie než všetky KPI,“ hovorí Vavrík.
Telekom a IT sa podľa Vavríka spojili do infokomunikácií. „Vyhrá ten, kto dokáže prepájať služby do zmysluplných platforiem – od obsahu cez bezpečnosť po ‘smart’ služby pre domácnosti a firmy,“ predpovedá. Trh sa podľa neho skonsoliduje: „Na Slovensku je vyše 900 fixných operátorov – to je neudržateľné. Môže ubudnúť aj mobilných – možno raz namiesto štyroch len traja,“ dodáva.
Cieľ 4ky? „Milión klientov, zhruba 15 až 16 percent trhu,“ uzatvára.
Čo sa dozviete z celého videorozhovoru:
- ako sa SWAN odlíšil od korporácií: majitelia nablízku, rýchle rozhodnutia, „rodinná“ kultúraa
- tri míľniky rastu: vlastná optika, štart 4ky, konsolidácia trhu cez 20+ transakcií
- prečo 4ka uspela: prvý skutočný „neobmedzený“ dátový paušál a partnerstvo so Slovenskou poštou
- koľko to stálo: investície cez 100 mil. €, 6–7 rokov do nuly, reinvestície a úvery namiesto „tučných dividend“
- keď príde krízový telefonát v nedeľu: prípad bankovej pobočky a čo je v servise naozaj dôležité
- budúcnosť: konvergencia telco & IT, platformy s pridanou hodnotou, konsolidácia 900+ fixných operátorov, cieľ 4ky 1 milión klientov