Žiadosť o štipendium pre talentovaných domácich študentov podalo skoro 4 600 záujemcov. Úspešní uchádzači môžu dostať až 16 500 eur

Tento rok podalo žiadosť o štipendium pre talentovaných domácich študentov bezmála 4 600 záujemcov. Temer polovica všetkých žiadostí (49,54 percenta) je zameraných na nedostatkové odbory, ako je napríklad lekárstvo či učiteľstvo. Informuje o tom Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.

Doplnilo, že 14 percent žiadostí pochádzalo od maturantov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Študenti mohli posielať žiadosti od 15. mája tohto roka. Úspešní uchádzači môžu získať sumu 9-tisíc eur na tri roky bakalárskeho štúdia či spojeného bakalárskeho a magisterského štúdia. V prípade takzvaných nedostatkových odborov môžu získať sumu 16 500 eur.

K dispozícii je 1 570 štipendií

„Toto vysoké percento dokazuje, že štipendijná schéma má zmysel – nielenže talentovaní študenti neodchádzajú do zahraničia, ale tiež sa rozhodujú študovať odbory, ktoré sú na Slovensku veľmi potrebné,“ uviedol rezort školstva. Prostriedky sú z Fondu Plánu obnovy a odolnosti SR.

MŠVVaM SR má k dispozícii 1 570 štipendií. V súčasnosti sú ministerstvom realizované potrebné administratívne úkony, vrátane nahrávania výsledkov maturít.

Priebežné poradie uchádzačov by malo byť známe do konca tohtoročného júla. Uchádzači ho nájdu vo svojich profiloch, no rezort školstva zdôraznil, že pôjde len o predbežné výsledky generované systémom. MŠVVaM SR spolu s vysokými školami budú následne overovať jednotlivé žiadosti a splnenie kritérií, čo môže konečné poradie ešte zmeniť.

Konečný zoznam by mal byť známy počas novembra

„Ministerstvo ubezpečuje uchádzačov, že spolu s vysokými školami robia všetko pre to, aby procesy prebehli čo najrýchlejšie. Niektoré administratívne úkony však nie je možné urýchliť a vzhľadom na náročnosť týchto procesov prosíme všetkých záujemcov o trpezlivosť pri čakaní na finálne výsledky,“ uviedol štátny tajomník pre vysoké školstvo a akademický výskum Róbert Zsembera.

Zsembera tiež uviedol, že konečný zoznam tých, ktorí štipendium získajú, by mal byť známy počas novembra. Jedným z hlavných kritérií získania štipendia je totiž zápis na vysokú školu, čo bude možné overiť až na sklonku októbra.

Štipendium bude vyplácané mesačne

„Po finalizácii poradia žiadateľov uzavrie ministerstvo s vysokými školami zmluvy, aby mohlo sprostredkovať finančné prostriedky určené na vyplatenie štipendií. Štipendiá budú vyplatené neskôr, avšak celý nárok od septembra 2024 bude študentom doplatený naraz v prvej dávke po zrealizovaní všetkých procesov,“ avizuje rezort školstva. Dodal, že potom bude štipendium vyplácané mesačne.

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) skonštatoval, že počet prihlásených svedčí nielen o atraktivite, ale aj o potrebnosti danej schémy.

„Je mimoriadne pozitívne vidieť, že takmer polovica žiadateľov sa rozhodla pre štúdium v odboroch, ktoré sú pre našu krajinu kritické. To nám dáva nádej, že títo mladí ľudia nielenže zostanú študovať doma, ale aj prispejú k rozvoju a budúcnosti Slovenska,“ vyjadril sa.