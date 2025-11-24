Výstavba materskej školy na Hviezdoslavovej ulici v Prešove pokračuje podľa harmonogramu - VIDEO, FOTO

Výstavba novej materskej školy na Hviezdoslavovej ulici v širšom centre mesta Prešov pokračuje podľa harmonogramu a zatiaľ nehlási zásadné meškanie.
Po kontrolnom dni na stavbe to potvrdil primátor mesta František Oľha, podľa ktorého je práce za zhruba dva milióny eur reálne ukončiť koncom decembra a definitívne dokončiť objekt v priebehu januára budúceho roka.
Práce sú v pokročilom štádiu
Primátor upozornil, že drobné komplikácie vznikli najmä pri rekonštrukcii pôvodného objektu, kde sa po odkrytí konštrukcií objavili viaceré skryté nedostatky.
„Rekonštrukcie vždy prinášajú nepredvídané situácie, ale všetko sme zvládli a termíny držíme. Nová škôlka prinesie kapacitu pre 96 detí, čo je pre mesto dôležité aj v súvislosti s pripravovanou povinnou predprimárnou výchovou detí od troch rokov,“ uviedol Oľha. Projektový manažér výstavby Ján Harvan potvrdil, že práce sú v pokročilom štádiu.
„Najväčšie zdržanie spôsobila rekonštrukcia starého objektu, kde sme po odkrytí narazili na konštrukcie, ktoré projekt nemohol predpokladať. Čas budeme musieť dobehnúť intenzívnejším tempom,“ skonštatoval Harvan. Nový objekt je zrealizovaný ako drevostavba typu CLT.
„To znamená, že drevo sa lepí krížom v troch vrstvách a už pri hrúbke do 10 centimetrov táto stavba má vysokú pevnosť, tuhosť a nosnosť, čím získava ďalší vnútorný priestor,“ vysvetlil projektový manažér.
Stavba má tri časti
Stavba sa skladá z troch častí. Rekonštrukcie pôvodnej budovy, vybudovania novej časti a ich prepojenia spojovacou chodbou. „Na stavbe prebieha montáž okien a dverí, inštalácie zdravotechniky, elektroinštalácií, vzduchotechniky, podlahového vykurovania a zatepľovanie exteriéru, ktoré ale aktuálne ovplyvňuje počasie,“ dodal Harvan.
Zhotoviteľ predpokladá, že väčšinu prác bude možné uzavrieť do januára, exteriérové práce ako chodníky či dlažby v druhej polovici januára. Vedúca odboru školstva, kultúry a cestového ruchu MsÚ Veronika Kmetóny Gazdová doplnila, že nový objekt bude slúžiť ako vzorové, inkluzívne a komunitné predškolské zariadenie v centre mesta.
„Od začiatku si vieme nastaviť škôlku na mieru – prostredie, personál aj podporné opatrenia. Počíta sa s bezbariérovosťou, plným podporným tímom aj individuálnym prístupom, ktorý reflektuje špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby detí,“ vysvetlila.
Plánovaná kolaudácia
Kolaudácia novej materskej školy je plánovaná na apríl a otvorenie v júni budúceho roka. Mesto zároveň už pripravuje procesy súvisiace so zaradením škôlky do siete škôl, výberom personálu aj prijímaním detí tak, aby bola predškolská príprava dostupná od nového školského roka.
Podľa primátora mesto v súčasnosti má ešte dostatočné rezervy kapacít v materských školách, no pripravuje sa na legislatívne zmeny, aby do budúcich rokov nevznikol nedostatok miest. Voľné kapacity vie ponúknuť aj rodičom detí z okolitých obcí, ktorí za prácou prichádzajú do centra mesta. Po dokončení projektu bude mať centrum mesta celkovo približne 250 miest v mestských materských školách.
Ide o výstavby za dva milióny eur
Celkové náklady výstavby a rekonštrukcie troch objektov materskej školy na Hviezdoslavovej ulici sú vo výške približne dva milióny eur. Z Plánu obnovy mesto získalo takmer 1,67 milióna eur, zvyšné prostriedky doplatí z vlastného rozpočtu. Stavbu realizuje Mestský podnik služieb, ktorý je registrovaný ako sociálny podnik mesta.
Budova na Hviezdoslavovej slúžila pôvodne od roku 1947 ako detská opatrovňa. Materská škola bola na tejto adrese zriadená až v roku 1976. Počas svojho fungovania bola plno organizovanou škôlkou pre deti od 3 do 6 rokov. Pôvodná budova mala kapacitu 120 detí v piatich triedach. Zo siete škôl a školských zariadení bola vyradená v roku 2020.