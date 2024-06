Už nestačí len učiť sa, učiť sa, učiť sa. Podľa Druckera sa musia deti naučiť kriticky myslieť a pracovať s dátami (video)

Slovensko čelí obrovskej výzve v náraste nových technológií. Ako ďalej uviedol na tlačovej besede počas konferencie Jarná ITAPA 2024 minister školstva Tomáš Drucker, už onedlho sa ukáže, či je Slovensko schopné priblížiť sa k najvyspelejším krajinám, a či budeme naďalej konkurencieschopní.

„Máme tu niekoľko vážnych negatívnych ukazovateľov, ktoré musíme brať do úvahy. Je to predovšetkým nepriaznivý demografický vývoj, bude nám v nasledujúcich dekádach chýbať obrovské množstvo ekonomicky aktívnych ľudí. Okrem toho nám bude chýbať dostatok kvalifikovaných pracovníkov na to, aby sme dokázali ponúknuť investorom v nových oblastiach, v nových technológiách dostatok kvalifikovanej pracovnej sily,“ povedal Drucker.

Ministerstvo školstva už podľa svojho šéfa začalo podnikať kroky na to, aby malo Slovensko aj v budúcnosti dostatok vzdelaných ľudí.

„Za ministerstvo školstva môžem povedať, že sme naštartovali 40 kľúčových projektov v programe zmien v takzvanom predprimárnom vzdelávaní, teda v materských školách. Pretože musíme začať s tými najmladšími pracovať a dokázať ich pripraviť na život, ktorý ich bude v budúcnosti čakať,“ podotkol Drucker. Zmeny čakajú aj základné školstvo.

„Veľkou reformou sú zmeny v základných školách, aby sa deti naučili viac kriticky myslieť, pracovať s dátami, aby boli viac zvedavejšie. Už nestačí to známe učiť sa, učiť sa, učiť sa,“ konštatoval Drucker.