Prieskum Hodnoť.to štartuje druhým ročníkom. Vysokým školám pomôže s prípravou absolventov, tvrdí Drucker – FOTO

Štartuje druhý ročník prieskumu Hodnoť.to 2025, vysokým školám má pomôcť nájsť odpoveď na otázku, ako čo najlepšie pripraviť absolventov na prax. Ako informovalo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR, pripravenosť absolventov slovenských vysokých škôl zhodnotia ich zamestnávatelia.
Prieskum bude realizovať Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci s rezortom školstva. Dáta budú zbierané od októbra do decembra, následne budú anonymne spracované. Výsledky plánuje ministerstvo zverejniť v prvej polovici budúceho roka.
Zvyšovanie kvality vysokých škôl
„Cieľom prieskumu spokojnosti zamestnávateľov je zistiť, do akej miery sú absolventi našich vysokých škôl pripravení na reálne pracovné výzvy. Spätná väzba od zamestnávateľov umožní vysokým školám upraviť vzdelávacie programy tak, aby lepšie reflektovali potreby trhu práce. Zároveň budú údaje z prieskumu jedným z podkladov pre financovanie a zvyšovanie kvality vysokých škôl,“ ozrejmil minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
V rámci prieskumu oslovia viac ako 4-tisíc zástupcov firiem, organizácií a inštitúcií pôsobiacich na Slovensku, ktoré zhodnotila vyše 8-tisíc zamestnaných mladých ľudí. Ide o absolventov, ktorí v akademickom roku 2023/ 2024 ukončili denné štúdium prvého, druhého a spojeného stupňa na verejných vysokých školách.
„Prieskum poskytne vysokým školám dôležitú spätnú väzbu z prostredia, ktoré je pre ich absolventov kľúčové – od zamestnávateľov. Vysoké školy tak získajú cenné údaje o tom, aké zručnosti a vedomosti ich absolventi majú a ktoré im, naopak, chýbajú,“ vraví štátny tajomník pre vysoké školstvo a akademický výskum Róbert Zsembera. Ako dodal, získané dáta umožnia vysokým školám prijať cielené opatrenia na zlepšenie pripravenosti absolventov aj zvýšenie kvality štúdia.
Do prieskumu sa môžu zapojiť všetci zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú absolventa denného štúdia verejnej vysokej školy, ktorý ukončil štúdium v akademickom roku 2023/2024. Ide o online dotazníkový prieskum, ktorý tvorí 37 otázok v piatich tematických blokoch. V rámci nich zamestnávateľ ohodnotí kľúčové zručnosti absolventov, ktorí u neho pracujú.
Nadväzuje na prieskum spokojnosti študentstva
„Dotazník sa nesústredí na individuálne hodnotenie konkrétnych absolventov, ale na kvalitu prípravy v danom odbore – na vedomosti, zručnosti a schopnosť absolventov reagovať na potreby pracovného prostredia,“ podotklo MŠVVaM SR. Doplnilo, že prieskum je k dispozícií ako v slovenskom, tak aj v anglickom jazyku.
Prieskum spokojnosti zamestnávateľov nadväzuje na prieskum spokojnosti študentstva, v rámci ktorého odpovedalo viac ako 12-tisíc študentov denného štúdia slovenských verejných vysokých škôl. Rezort školstva pripomenul, že oba prieskumy sú súčasťou výkonnostných zmlúv, spoločne pomáhajú vytvoriť ucelený obraz o kvalite vysokoškolského vzdelávania na Slovensku.
„Zatiaľ čo študentský prieskum priniesol pohľad na výučbu, podmienky a prostredie na vysokých školách od samotných študentov, prieskum medzi zamestnávateľmi dopĺňa perspektívu trhu práce. Kombinácia týchto dvoch zdrojov spätnej väzby pomôže vysokým školám zvýšiť kvalitu vzdelávania aj uplatniteľnosť absolventov,“ uviedlo ministerstvo.
Údaje Inštitútu sociálnej politiky ukazujú, že v akademickom roku 2022/2023 vstúpilo na pracovný trh bezmála 32-tisíc absolventov. „Z nich sa až 83 percent zamestnalo a ďalších 10 percent sa rozhodlo podnikať,“ doplnilo MŠVVaM SR s tým, že viac informácií o prieskume možno nájsť na stránke https://www.cvtisr.sk/hodnot-to/prieskum-spokojnosti-zamestnavatelov-2025.