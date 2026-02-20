Stredné školy budú odosielať ePrihlášky, rodičia majú na jej podanie čas do polnoci

Ministerstvo školstva informuje rodičov o ďalšom postupe pri podávaní prihlášok na stredné školy prostredníctvom systému ePrihlášky. Elektronickú prihlášku je možné vyplniť do piatkovej polnoci, následne budú základné školy skontrolované žiadosti odosielať na stredné školy.
Čas len do polnoci
V systéme je aktuálne pripravených približne 59-tisíc prihlášok. Rezort eviduje 57-tisíc podaných žiadostí a ďalšie zhruba dve tisícky majú rodičia rozpracované. V tomto školskom roku je na Slovensku približne 47-tisíc deviatakov, pričom prihlášky podávajú aj piataci na osemročné a ôsmaci na bilingválne gymnáziá. Podľa ministerstva si väčšina rodičov splnila túto povinnosť v predstihu.
Po vyplnení sa rodičom v systéme zobrazuje stav prihlášky ako „Pripravená“. V tejto fáze proces preberajú základné školy, ktoré údaje skontrolujú, v prípade potreby vyzvú na doplnenie chýbajúcich dokumentov a následne prihlášku odošlú na vybrané stredné školy. Od soboty 21. februára rezort sprístupní základným školám možnosť odosielať zaevidované prihlášky.
Školám odporúča začať s kontrolou žiadostí obsahujúcich aspoň jeden talentový odbor, keďže prijímacie konania na tieto odbory prebiehajú skôr. Pri netalentových odboroch je možné spracovanie aj v prvých marcových dňoch. Rodičom, ktorí nestihnú podať prihlášku do 20. februára do 23:59, ministerstvo odporúča kontaktovať svoju základnú školu. Tá má prístup do systému aj po tomto termíne a môže pomôcť s ďalším postupom.
Nový a komplexný systém
Cieľom nového systému je zjednodušiť prijímacie konanie a zvýšiť jeho férovosť. „Ide o úplne nový a komplexný systém, no už dnes vidíme, že funguje. Desaťtisíce rodičov a žiakov podali prihlášku bez komplikácií. Aj tento silný záujem ukazuje, že digitalizácia školstva má zmysel,“ uviedol minister školstvaTomáš Drucker (Hlas-SD). Podľa neho systém pomôže deťom dostať sa na školy podľa ich skutočných preferencií.
Rezort zároveň uvádza, že portál je od spustenia stabilne dostupný. „Je úplne prirodzené, že pri takto komplexnom projekte sa objavili aj technické problémy. Tie sa udiali najmä pri integrácii externých systémov a importe údajov. Väčšinu incidentov sa však podarilo odstrániť priebežne a bez potreby zásahu zo strany škôl alebo rodičov,“ doplnil produktový manažér systému ePrihlášky Martin Bezek.
Systém ePrihlášky prešiel pred nasadením pilotným overovaním, funkčnými, integračnými aj záťažovými testami a používateľským testovaním s rodičmi a riaditeľmi škôl. Rezort očakáva, že digitalizácia prinesie transparentnejší a efektívnejší proces prijímania na stredné školy.