Minister Drucker obhajuje nový systém podávania prihlášok, zároveň pripustil aj mierne nedostatky

Minister školstvaTomáš Drucker (Hlas-SD) obhajuje nový systém podávania prihlášok do škôl. Ako uviedol pred rokovaním vlády pre média, nový systém prihlasovania spustili preto, lebo je lepší ako doterajší systém.
Zároveň je to preto, lebo Slovensko sa k tomu zaviazalo v rámci Plánu obnovy a odolnosti. Drucker odmietol, že by systém nebol pripravený, priznal ale, že tak ako pri nasadzovaní každého nového systému sa niektoré veci vylaďujú.
25-tisíc prihlášok za tri dni
Minister tiež deklaroval, že k včerajšiemu dňu (10. februára) už približne polovica rodičov podala prihlášku na strednú školu. Spresnil, že ide zhruba o 25-tisíc prihlášok za tri dni, pričom 13-tisíc týchto prihlášok bolo podľa jeho slov akceptovaných strednými školami.
„Sú tam problémy, ktoré súvisia s Edupage. Sú tam niektoré problémy, ktoré súvisia s tým, že dáta, ktoré sme očakávali, že budú nahodené, nie sú nahodené,“ ozrejmil. Spomenul v tomto smere známky či niektoré vstupy z registra obyvateľov.
Napriek tomu, že pripúšťa individuálne chyby, odmieta, že by išlo o nepripravený systém. Argumentoval číslami rodičov, ktorí podali prihlášku, považuje to za dôkaz, že väčšina ľudí so systémom nemala problémy.
Obrátenie sa na call centrum
Nad posunom termínu podávania prihlášok neuvažuje, nateraz sa podľa neho neukazuje, že by to bolo potrebné. Zdôraznil ale, že ak by boli problémy, sú pripravení vyjsť v ústrety školám i rodičom. Doplnil, že rodičia, ktorí natrafia na problém, sa môžu obrátiť na call centrum.
Školská reforma vznikala v spolupráci s odbornou verejnosťou, tvrdí Drucker. Ministerstvo je naďalej otvorené vecnému dialógu
Nový elektronický systém ePrihlášky slúži rodičom na podávanie prihlášok na materské, základné a stredné školy. Je otvorený na registráciu a rodičom slúži aj na vyhľadávanie škôl podľa rôznych parametrov. Od 8. februára je možné prostredníctvom neho podať prihlášky na stredné školy, a to do 20. februára.