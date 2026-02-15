Slovenské školy zvládli integráciu detí z Ukrajiny, podľa prieskumu IVP najväčšou výzvou ostáva jazyková bariéra

Inštitút v závere vlaňajška zisťoval, ako školy zvládajú integráciu a s akými výzvami sa stretávali.
Najčastejšími opatreniami realizovanými na podporu detí z Ukrajiny v školách boli aktivity smerujúce k ich prijatiu v kolektíve, finančná či materiálna podpora a prispôsobenie vzdelávacieho procesu a materiálov pre ich potreby. Takúto podporu realizovalo podľa zistení Inštitútu vzdelávacej politiky (IVP) vyše 80 percent škôl.

Iba časť skutočnosti

Inštitút v závere vlaňajška zisťoval, ako školy zvládajú integráciu a s akými výzvami sa stretávali, keďže od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vzdeláva množstvo škôl na Slovensku deti, ktoré odtiaľ museli odísť.

„Oslovili sme riaditeľov a riaditeľky 3 145 škôl, u ktorých bolo identifikované, že medzi začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 a koncom školského roka 2024/25 vzdelávali aspoň jedno dieťa alebo žiaka – odídenca z Ukrajiny, alebo že čerpali niektorý z príspevkov na podporu odídencov. Získali sme odpovede od takmer 65 percent z nich,“ uvádza IVP. Upozorňuje, že predmetné zistenia reflektujú pohľad riaditeľov a riaditeliek škôl, a vyjadrujú teda iba časť skutočnosti. „Napriek tomu predstavujú jedinečný a cenný pohľad na priebeh integrácie detí z Ukrajiny na slovenských školách,“ dodáva.

Finančná a iná podpora

Ako vyplýva z dotazníkového zberu o integrácii odídencov v školách, aktivity na podporu odídencov v kolektíve realizovalo 89,1 percenta škôl, 85,1 percenta z nich realizovalo opatrenie v podobe materiálnej alebo finančnej pomoci a 82 percent škôl adaptovalo vzdelávací proces a materiály. Opatrenie v podobe adaptačného koordinátora realizovalo 54,1 percenta škôl, 39,3 percenta z nich zabezpečilo vzdelávanie zamestnancov. Školy, ktoré vzdelávali odídencov z Ukrajiny, tiež realizovali jazykovú podporu (34,7 %), nábor dodatočných zamestnancov (23,2 %) a psychologickú podporu (14,3 %). Iné opatrenia realizovalo 2,7 percenta škôl.

Okrem iného IVP zistil, že ako najúčinnejšie spomedzi opatrení na integráciu detí z Ukrajiny školy hodnotili finančnú a materiálnu podporu, napríklad v podobe poskytovania školských pomôcok, stravy a úhrady poplatkov. „Pozitívny názor na celkovú účinnosť integračných opatrení vyjadrilo 83 percent vedení škôl. Úspešnosť integrácie z ich pohľadu však klesá so stúpajúcim počtom detí z Ukrajiny v škole. Školy, ktoré prijali viac ako 15 detí z Ukrajiny, uvádzali vyššiu mieru negatívneho názoru (13 %) v porovnaní so školami, ktoré ich prijali päť a menej (5 %),“ doplnil.

Rôzne prekážky

Najvýznamnejšou prekážkou ostáva jazyková bariéra. Uvádza to až 66 percent škôl. „Napriek tomu len 31 percent škôl poskytovalo kurzy slovenského jazyka a menej ako polovica z nich (47 %) bola vedená učiteľmi so skúsenosťami alebo kvalifikáciou v oblasti výučby slovenského jazyka ako cudzieho jazyka,“ podotýka IVP.

Druhou najväčšou výzvou pri integrácii detí z Ukrajiny boli podľa škôl trauma a psychologické dôsledky vojny, uviedlo ich 33 percent škôl, no Inštitút upozorňuje, že iba 14 percent z nich rozšírilo svoje služby psychologickej podpory. Na tretej priečke v rebríčku hlavných prekážok pri integrácii detí z Ukrajiny je podľa škôl nedostatok záujmu zo strany odídencov, uvádzalo ho 32 percent škôl.

Nedostatok materiálov uviedlo 27 percent škôl, 23 percent z nich tiež za prekážku označilo to, že deti sa vzdelávajú online na Ukrajine. Za problematický považovali školy aj nedostatok zamestnancov (22 %), a tiež kapacity a financie, ktoré za prekážku pri integrácii označilo zhodne po 16 percent škôl. ZA problematickú považovalo 14 percent škôl aj zlú komunikáciu s rodinami, po sedem percent škôl zas zvolilo odpoveď iné prekážky a predsudky a neprijatie v komunite.

