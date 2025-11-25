Slovenské deti skúmali, čo vlastne jedia a prečo chlieb nie je samozrejmosť, Takáč ocenil najlepšie práce – FOTO

Farebné výtvarné práce, výstižné slogany a úprimné zamyslenia detí nad tým, čo jedia. Tak vyzeral trinásty ročník projektu HOVORME O JEDLE, ktorý prebiehal na základných školách naprieč Slovenskom. Žiaci počas jedného týždňa skúmali, odkiaľ pochádzajú potraviny, prečo je dôležité zdravé stravovanie a čo znamená, že chlieb či iné základné suroviny nemusia byť v obchode samozrejmosťou.
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Richard Takáč v utorok osobne ocenil najlepšie detské práce a poďakoval školám za podporu tohto vzdelávacieho úsilia.
Dôležitosť informovaného spotrebiteľa
Zodpovedný prístup k stravovaniu predstavuje podľa agrorezortu investíciu do zdravia budúcich generácií. Dobre informovaný spotrebiteľ sa nenechá ovplyvniť obalom či cenou, ale pri výbere potravín zohľadňuje ich pôvod, zloženie aj spôsob výroby. Tieto zručnosti sa podľa rezortu formujú už v detstve a školské aktivity ako HOVORME O JEDLE k tomu výrazne prispievajú.
„Pre mňa ako ministra je veľkým potešením, že Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora sa venuje aj projektom pre deti. HOVORME O JEDLE ukazuje mladej generácii, čo znamená zdravé jedlo, aký je rozdiel medzi výživnými a menej zdravými potravinami a že prítomnosť chleba v obchode nie je samozrejmosť. Za každým bochníkom stojí veľa práce poľnohospodárov, potravinárov a pekárov,“ uviedol minister Richard Takáč.
Do projektu sa zapojili stovky škôl
Do aktuálneho ročníka projektu sa zapojilo štyristoštyridsaťtri základných škôl z celého Slovenska. Počas týždňa HOVORME O JEDLE sa žiaci venovali téme potravín počas vyučovania, v školských kluboch aj formou spoločných aktivít. Svoje postoje a nápady vyjadrovali prostredníctvom projektov, výtvarných prác, literárnych textov a fotografií so spoločným cieľom pochopiť, čo jeme a prečo na tom záleží.
„Chcem poďakovať vám, milí žiaci, aj vašim učiteľom, že ste sa do tohto pekného projektu zapojili. Aj my na ministerstve robíme všetko pre to, aby sme najmladšej generácii ukázali, ako sa potraviny vyrábajú a že pôdohospodárstvo je zaujímavý sektor s budúcnosťou. Verím, že aj vďaka takýmto aktivitám pribudne viac mladých ľudí, ktorí budú chcieť pracovať v pôdohospodárstve, pretože všetci chceme kvalitné slovenské potraviny,“ dodal minister.
Spolupráca škôl, rodín a komunít
Zámerom projektu je posilniť spoluprácu medzi školou, žiakmi, rodičmi a širšou komunitou v oblasti vzdelávania o potravinách a zdravých stravovacích návykoch. Zároveň poukazuje na dôležitosť potravín pre zdravie, regionálny rozvoj, zamestnanosť aj ochranu životného prostredia. Vzdelávanie detí o výžive je podľa organizátorov jedným zo základných pilierov prevencie civilizačných ochorení a HOVORME O JEDLE je konkrétnym príkladom, ako tieto hodnoty priblížiť mladým ľuďom.
Trinásty ročník projektu organizovala Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v spolupráci s Centrom rozvoja znalostí o potravinách, neziskovou organizáciou. Záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. Spoločným cieľom oboch rezortov je priblížiť deťom význam potravín, ktoré denne konzumujú, a urobiť z vyváženého stravovania prirodzenú súčasť ich života.