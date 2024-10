Vinohradnícka škola v Modre má v budúcnosti vychovávať špičkových expertov, Droba vyzdvihol aj trend kampusových škôl (video)

Vinohradnícka škola v Modre má v budúcnosti vychovávať špičkových expertov. Viac o zámere, ktorý má byť výsledkom cezhraničnej spolupráce, povedal v rozhovore pre agentúru SITA v rámci relácie Okno do sveta predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba.

„V rakúskom Eisenstadte je veľmi kvalitná vinárska škola. My máme teraz zámer a ide o veľkú vec. Vinársky a ovocinársky kampus v Modre bude školou, ktorá bude vo veľkej miere čerpať z partnerského vzťahu so školou v Eisenstadte,“ uviedol.

V oblasti vinárstva sme urobili kroky vpred

„Nadviazali sme aj vzťah s jednou školou v Štajersku, ktorá je asi 15 kilometrov od Grazu a tretím partnerom bude Burgunsko vo Francúzsku,“ poznamenal Droba. Ako dodal, Slovensko v oblasti vinárstva urobilo veľa krokov vpred, ale myslí si, že sa stále máme čo učiť od tých, ktorí to robia naozaj dobre.

„Chcem, aby vinohradnícka škola v Modre nebola len takou klasickou poľnohospodárskou strednou školou, ale aby vychovala špičkových expertov, ktorí budú zamestnateľní globálne a aby zároveň prilákala aj zahraničných študentov,“ doplnil.

S ministerstvom podpísali referendum

Samosprávny kraj pred dvoma týždňami podpísal memorandum s ministerstvom pôdohospodárstva. „Bol som príjemne prekvapený prístupom ministra Richarda Takáča (Smer-SD), ktorý prisľúbil ľudské zdroje svojho rezortu a do budúcnosti aj financie na to, aby sme to zrealizovali,“ dodal bratislavský župan s tým, že v samosprávnej politike až tak veľmi nepozerá na politické tričko.

„Ak vidím šikovného človeka, ktorý chce dosiahnuť niečo dobré pre môj kraj, tak som partnerom a som pripravený spolupracovať,“ doplnil s tým, že aj tu sú však nejaké červené čiary.

BSK má vo svojej pôsobnosti 50 stredných škôl. „Bolo ich 54, ale v rámci optimalizácie sme štyri zlučovali s ďalšími. Tendencia a trend je robiť školy radšej kampusové s viac deťmi na jednom mieste. Dáva to zmysel,“ myslí si Droba.

Potreba stredoškolských kampusov

Podľa neho Slovensko bojuje s tým, že v iných regiónoch sú stredné školy, ktoré z politických dôvodov prežívajú, pričom niektoré z nich majú napríklad 100 až 200 študentov v strednej škole, čo podľa neho nedáva zmysel, ekonomický ani odborný.

„Keď sa bavím napríklad s Republikou úniou zamestnávateľov (RÚZ), tak hovoria, že Slovensko by malo mať 80 stredných škôl. Čiže oni volajú po tom, aby boli dvoj- či trojtisícové stredoškolské kampusy,“ priblížil predseda BSK.

„Boli sme sa pozrieť na jeden taký v Brne, kde nikomu nevadí, že mäsiari študujú s kaderníčkami a s automechanikmi pod jednou strechou. Dáva to zmysel, lebo je tam potom ekonomika rozsahu a vieme ušetriť aj na pedagógoch, aj na školskej jedálni, na mnohých ďalších infraštruktúrnych veciach,“ doplnil s tým, že toto je trend a aj vinársko-ovocinárska škola v Modre by k tomu mala smerovať.

