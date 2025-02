V Petržalke by mohla pribudnúť nová škola, poslanci navrhujú využitie budovy na Žehrianskej

V bratislavskej Petržalke by mohla pribudnúť nová základná škola (ZŠ). Vzniknúť by mala v existujúcej budove na Žehrianskej ulici. Poslanci za poslanecký klub Team Bratislava a PS – Pavol Peceň a Zdenko Pek, predložili na februárovom zastupiteľstve Petržalky uznesenie, ktorým poverujú starostu Jána Hrčku začatím rokovaní so Slovenskou republikou o využití budovy a areálu na Žehrianskej 9.

„S rastúcim počtom obyvateľov v lokalitách Lúky a Slnečnice sa zvyšuje tlak na kapacitu miestnych základných škôl (ZŠ),“ upozorňujú poslanci s tým, že v súčasnosti v tejto oblasti fungujú tri štátne ZŠ s celkovým počtom viac ako 2100 žiakov, pričom ZŠ Turnianska slúži aj ako spádová škola pre Čunovo. Výstavba v tejto časti, vrátane projektu Slnečnice – Južné mesto, ktorý po dokončení prinesie viac ako 10-tisíc nových bytov, podľa nich spôsobí výrazné zvýšenie dopytu po vzdelávacích kapacitách.

Nová škola v Slnečniciach nebude postačovať

Hoci v Slnečniciach plánujú výstavbu novej ZŠ s kapacitou približne 566 žiakov, podľa predbežných analýz to nebude postačovať. Jedným z možných riešení je podľa poslancov využitie budovy na Žehrianskej, kde v súčasnosti sídli špeciálna ZŠ s približne 200 žiakmi. Pôvodne išlo o bežnú školu, ktorá sa zlúčila so ZŠ Turnianska 10.

Budova je rozlohou porovnateľná so ZŠ Turnianska, ktorú navštevuje približne 850 žiakov, a nachádza sa tu aj Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NUCEM).

Obe školy by mohli spoločne využívať priestory budovy a priľahlý areál

Areál na Žehrianskej 9 s celkovou výmerou 18 644 metrov štvorcových podľa nich ponúka dostatočný priestor na rozšírenie vzdelávacích zariadení. „V prípade dohody mestskej časti so štátom by dlhodobý prenájom, zámena alebo odkúpenie tejto nehnuteľnosti mohlo výrazne pomôcť pri riešení kapacitných potrieb a doplniť plánovanú školu v Slnečniciach,“ priblížil poslanec Pek.

Cieľom iniciatívy je efektívne využitie existujúcej infraštruktúry tak, aby mohli v budove na Žehrianskej paralelne fungovať špeciálna aj všeobecná ZŠ. Obe školy by mohli spoločne využívať priestory budovy a priľahlý areál, vrátane športových a hracích plôch. „Tento krok by umožnil flexibilnejšie reagovať na demografický vývoj v rýchlo rastúcich lokalitách Lúky a Slnečnice a zabezpečil by udržateľný rozvoj vzdelávacej infraštruktúry,“ dodali poslanci.