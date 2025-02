Jarné prázdniny sa začínajú, žiaci v dvoch krajoch trávia na Valentína posledný deň v škole

Štartujú jarné prázdniny, žiaci v dvoch krajoch v piatok trávia v škole posledný deň pred prázdninami. Ako vyplýva zo Sprievodcu školským rokom 2024/2025, ako prví si týždeň voľna užijú školáci v Košickom a Prešovskom kraji. Termín jarných prázdnin majú od 17. do 21. februára. Do školských lavíc sa vrátia v pondelok 24. februára. V tento deň začnú prázdniny deťom na západe Slovenska.

Žiactvo v Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji bude prázdninovať do piatka 28. februára a do školy opäť nastúpi v pondelok 3. marca. Ako poslední budú mať tento rok jarné prázdniny školáci v Trenčianskom, Žilinskom a Banskobystrickom kraji. Oddychovať budú od 3. do 7. marca a do školy sa vrátia 10. marca.

Najbližšie prázdniny, ktoré žiakov čakajú, sú veľkonočné. Budú v polovici apríla.