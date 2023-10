Cieľom prezentácie bolo priniesť „burzu nápadov", reaguje rezort školstva na kritiku SKU

Cieľom prezentácie bolo priniesť „burzu nápadov„, reaguje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR na kritiku Slovenskej komory učiteľov (SKU). Rezort pripomenul, že vládny kabinet sa v programovom vyhlásení zaviazal k tomu, že bude pripravovať riešenia problematiky nízkej atraktivity učiteľského povolania aj chýbajúcich učiteľov, najmä v najviac rozvinutých regiónoch a v prípade niektorých špecializácií.

Ministerstvo tiež zdôraznilo, že ide poväčšine ide o konkrétne riešenia konkrétnych problémov, len v prípadoch, kde chýbali konkrétnejšie dáta na navrhnutie opatrenia bolo navrhnuté vykonanie hlbšej analýzy. Išlo napríklad o kvalitu vzdelávania učiteľov.

Chcú o problémoch diskutovať

„Nechceme navrhovať opatrenia na základe nepodložených tvrdení. Budeme preto vďační za akékoľvek podklady alebo analýzy, ktoré má SKU spracované a ktoré by mohli poskytnúť jasnejší obraz situácie,“ uviedlo ministerstvo v stanovisku pre agentúru SITA. Poznamenalo tiež, že by rado pokračovalo v konštruktívnom dialógu so SKU i ďalšími zainteresovanými.

„Veríme, že spoločným úsilím dokážeme nájsť optimálne riešenia pre slovenské školstvo,“ uvádza rezort školstva.