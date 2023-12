SKU: Programové vyhlásenie vlády je odvážne vo formuláciách, no zároveň mu chýba ambícia a konkrétne opatrenia

Programové vyhlásenie vlády je odvážne vo formuláciách, no zároveň mu chýba ambícia a konkrétne opatrenia, čísla, termíny a cesty na dosiahnutie stanovených cieľov. Pre agentúru SITA to uviedol predseda Slovenskej komory učiteľov (SKU) Vladimír Crmoman.

Absenciu konkrétnych čísiel i metód na dosiahnutie deklarovaných cieľov, napríklad v prípade zvyšovania platov učiteľov, zhodnotil ako najväčšie sklamanie z programového vyhlásenia vlády.

„Programové vyhlásenie, za školstvo, môžeme brať ako nezáväzný dokument,“ skonštatoval Crmoman. Dodal, že vláda môže celé roky deklarovať, že na napĺňaní stanovených cieľov pracuje, no reálne sa nemusí nič udiať.

Najprelomovejšia vec

„Sú tam nejaké myšlienky, nejaké formulácie, ale nie je tam nič konkrétne v zmysle, že toto sa udeje tento rok, o toľkoto zvýšime normatív a takto si to predstavujeme to takéhoto dátumu,“ zhodnotil programový dokument. V dôsledku toho bude podľa predsedu SKU i náročné vyhodnotiť to na konci pôsobenia tejto vlády.

Za najprelomovejšiu vec v oblasti regionálneho školstva, označil Crmoman avizované zavedenie normatívneho financovania materských škôl.

„To by bola naozaj prelomová vec, keďže materské školy sa roky boria s tými prenesenými a originálnymi kompetenciami. Naozaj trpia tým, že ministerstvo len vydá každý rok nejakú metodiku, ktorá nie je záväzná, je to len akoby návod, ktorým by sa mali zriaďovatelia riadiť, no nie je to pre nich záväzné, len orientačné, koľko financií by mali dať do materských škôl,“ myslí si predseda SKU.

Nespravodlivé financovanie škôl

Podotkol, že to vedie k nespravodlivým rozdielom vo financovaní škôl a normatív by mohol napomôcť zaviesť do danej oblasti poriadok. Crmoman ale zdôraznil, že ani tento návrh z programového vyhlásenia vlády nemá jasne zadefinovaný termín, ani spôsob, akým by mal byť naplnený.