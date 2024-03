Učitelia tento rok dostanú regionálne príspevky, Druckerovo ministerstvo im prerozdelí 60 miliónov eur

Ministerstvo školstva zavedie regionálne príspevky pre pedagogických a odborných zamestnancov. Cieľom je riešiť problém s výrazným nedostatkom pedagógov v regiónoch. Na tento účel prerozdelí v tomto roku 60 miliónov eur. Výška regionálnych príspevkov sa určí na základe porovnania platov pedagogických a odborných zamestnancov s priemerným platom vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov v oblasti.

Medzi susediacimi oblasťami je maximálny povolený rozdiel 60 eur v hrubom mesačne. Minimálna hodnota príspevku je stanovená vo výške 30 eur v hrubom mesačne. Rezort školstva zverejní metodiku prideľovania príspevku na svojej stránke.

Regionálny príspevok

„Nízke platy učiteľov v porovnaní s vysokoškolsky vzdelanými pracovníkmi v iných oblastiach a vysoké životné náklady spôsobujú, že v niektorých regiónoch chýbajú pedagógovia,“ povedal minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Rezort školstva sa v programovom vyhlásení vlády zaviazal, že tento problém bude riešiť.

Odpoveďou má byť regionálny príspevok, ktorého cieľom je prilákať a udržať viac kvalifikovaných pedagógov v oblastiach, kde je najväčší nedostatok učiteľov. Problémom je najviac zasiahnutý západ Slovenska, predovšetkým Bratislava, kde dochádza k výraznému odlivu pedagógov. V menšej miere však podobné problémy majú aj v iných väčších mestách, ako je Trnava, Žilina či Košice.

Zahrnutie aj materských škôl

„Príspevok zatiaľ pokrýva rok 2024, pracujeme však na dlhodobom riešení. Budeme intenzívne rokovať s ministerstvom financií o možnostiach kontinuálneho financovania tejto iniciatívy v nasledujúcich rokoch,“ upozornil minister Drucker. Cieľom je zabezpečiť, aby príspevky nielen pokračovali, ale aby ich výška bola minimálne rovnaká, ako v tomto roku. To je nevyhnutné na zabezpečenie stability a predvídateľnosti pre školy aj zamestnancov.

Ministerstvo uvažuje aj o zahrnutí materských škôl do systému financovania. V záujme zabezpečenia systémového a udržateľného riešenia vytvoril rezort školstva pracovnú skupinu, ktorá zahŕňa viacero externých partnerov vrátane odborov. Legislatívne zmeny, ktoré z tejto iniciatívy vyplynú, by mali byť dokončené do septembra tohto roka.