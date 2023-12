Raši ruší 50-miliónovú výzvu na rekonštrukciu škôl, vymenil aj riaditeľa spoločnosti Slovensko IT (video)

aktualizované 20. decembra, 11:07

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) ruší 50-miliónovú výzvu na rekonštrukciu škôl. Podľa ministra Richarda Rašiho (Hlas-SD) k tomuto kroku museli pristúpiť z dôvodu zlyhania jeho predchodkyne Veroniky Remišovej (Za ľudí). Eurofondová výzva bola podľa neho zle nastavená. Rezort ju teraz nahradí novou výzvou v navýšenom objeme 150 miliónov eur.

Fungovanie projektu Slovensko IT

„Keby sa pokračovalo v prvej výzve, muselo by sa viac ako 80 percent projektov hodiť do koša. Všetci budú môcť svoje projekty použiť na druhú výzvu, ktorú pripravujeme spolu s regiónmi a veríme, že súťaž bude nielen férová, ale bude aj väčšia šanca byť úspešný,“ povedal Raši.

Minister Raši tiež kritizoval fungovanie projektu Slovensko IT, ktorý označil za čiernu dieru. „Tento projekt, keď začínal, mal presne dvoch podporovateľov – pani Remišovú a pána Matoviča. Je to projekt, ktorý bol od začiatku nepripravený,“ hovorí Raši. Upozornil na to, že výsledkom projektu je 27 zistení Najvyššieho kontrolného úradu, ktoré budú zverejnené v najbližších dňoch.

Nový generálny riaditeľ

Štátna spoločnosť Slovensko IT má tiež nového generálneho riaditeľa Tomáša Olexu. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) zmeny na čele firmy aj v dozornej rade zdôvodnilo zatiaľ nezverejnenými výsledkami kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) o fungovaní akciovky.

„Záver Najvyššieho kontrolného úradu hovorí o tom, že keď sa má štát pustiť do nejakého projektu, s ktorým skúseností nemá, tak si ho má pripraviť, lebo to potom dopadne ako Slovensko IT,“ povedal v stredu Raši.

Podľa neho Slovensko IT od začiatku sprevádzali problémy a výsledkom je 27 zistení NKÚ, ktorý začal kontrolu ešte počas minulej vlády. „Z nálezu NKÚ vyplýva, spoločnosť sa ukázala ako neefektívny štátny podnik, ktorý by v štátnej sfére neuspel. Zistenia fungovania štátnej výkladnej skrine pani Remišovej sa týkali zlého manažovania spoločnosti, problémov so zverejňovaním zmlúv, porušovania zákona o finančnej kontrole, ale napríklad aj neodvádzania poistného,“ vymenoval minister.

