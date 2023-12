Ministerstvo školstva vyhlásilo výzvu pre projekt Zavedenie manažérstva kvality v odbornom vzdelávaní a príprave a vzdelávania dospelých

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR vyhlásilo výzvu pre národný projekt Zavedenie manažérstva kvality v odbornom vzdelávaní a príprave a vzdelávania dospelých.

Na výzvu by malo smerovať necelých šesť miliónov eur, a to z európskych zdrojov. Ukončená by mala byť 29. decembra tohto roka.

Prepojenie štátu, samospráv a zamestnávateľov

„Jej cieľom je zmena prístupu k zabezpečovaniu kvality vzdelávania a vytvorenie potrebných nástrojov – napr. zavedenie sebahodnotenia v školách či prípravy akčných plánov, ktoré stavajú na vlastných zisteniach a smerujú k zlepšovaniu sa,“ približuje ministerstvo ciele.

Rezort doplnil, že významnou súčasťou projektu je prepojenie medzi dôležitými partnermi, ako sú štát, samosprávy či zamestnávatelia. Realizátorom projektu bude Štátny inštitút odborného vzdelávania. Bližšie informácie o výzve možno nájsť na stránke ministerstva.

„Odborné vzdelávanie je jednou z kľúčových oblastí vzdelávania. Do prípravy zámeru národného projektu boli preto zapojení relevantní partneri zo štátnej a verejnej správy, samosprávy, škôl a školských zariadení. Za účelom efektívneho nastavenia procesov s priamym prepojením do praxe sa aktívne konzultovalo s vyššími územnými celkami, Asociáciou stredných odborných škôl Slovenska, ako aj samotnými strednými odbornými školami,“ vysvetľuje MŠVVaŠ SR.

Doplnilo, že takto by sa malo dosiahnuť jednotné metodické a odborné riešenie problematiky.

Kritériá pre inštitúcie

Projekt by mal vytvoriť širokú vzdelávaciu ponuku pre stredné odborné školy, ale i ďalšie inštitúcie, obzvlášť v oblasti riadenia kvality, no aj nových trendov vplývajúcich na vzdelávací proces.

„V oblasti vzdelávania dospelých, projekt zavedie kritériá pre inštitúcie poskytujúce vzdelávanie podporované z verejných zdrojov, aby bola garantovaná jeho kvalita na očakávanej úrovni,“ uvádza ministerstvo. Projekt cieli na pedagogických i odborných zamestnancov, nepedagogických zamestnancov i zamestnancov štátnej správy a samosprávy na celom Slovensku.

„Dôležitá bude aj externá spätná väzba od absolventov stredných škôl po ukončení ich vzdelávania, pretože bude pre rezort a zapojené inštitúcie zdrojom dát o vnímaní vzdelávania v škole, ako aj o ich pokračovaní na trhu práce. Školy sa naučia, ako pracovať so spätnou väzbou, ako zbierať dáta či vyhodnocovať ich,“ dodal rezort školstva.