Gymnázium v Kežmarku sa po rokoch dočkalo, začína sa s obnovou za milióny eur (video+foto)

Po piatich rokoch rozsiahlych príprav sa v Kežmarku začína s plánovanou revitalizáciou budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava.

Súčasťou projektu je vybudovanie prístavby, v ktorej bude sídliť Škola umeleckého priemyslu (ŠUP). Na práce pôjde takmer 13 miliónov eur, Prešovský samosprávny kraj (PSK) bude väčšinu z nich financovať z vlastných zdrojov.

Stavenisko si dnes prevzal víťaz verejného obstarávania, na prácu má tri roky.

Umiestnenie stredných škôl do jednej budovy

Zámerom projektu je umiestniť dve stredné školy do jednej budovy, a to prostredníctvom modernizácie budovy gymnázia a výstavby novej časti. Podľa predsedu kraja Milana Majerského sa vďaka nemu spolu so zázemím zatraktívni budova školy zvonku i zvnútra, a skvalitnia podmienky výučby.

Samotné gymnázium sa v súčasnosti nachádza síce v historickej budove, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, no v zlom stave. Prešovský kraj si v súvislosti so zámerom obnovy už pred troma rokmi budovu prenajal na 50 rokov od vlastníka, ktorým je evanjelická cirkev.

Historická stavba z roku 1893

Študenti gymnázia sa však budú musieť od budúceho školského roka pre práce na jeden rok vysťahovať do iných priestorov.

„Vieme, do čoho ideme. Keď sa rúbe drevo, lietajú tresky a všetko si nejakú daň vypýta. Rekonštrukcia je rozsiahla a týka sa všetkých sietí, podláh, okien, dverí, ide sa rekonštruovať úplne všetko,“ odôvodnila riaditeľka gymnázia Daniela Mihóková. Školu navštevuje v súčasnosti 203 študentov.

ŠUP sídli 25 rokov v priestoroch prenajatých od mesta neďaleko autobusovej a železničnej stanice, navštevuje ju 167 žiakov. Podľa jej riaditeľky Marty Perignáthovej ide už pre nich o stiesnené priestory. „Potrebujeme veľa ateliérov, keďže v každom môže byť najviac deväť žiakov,“ opísala s tým, že sa teší presunu do centra mesta.

Ocenila budúce zdieľanie viacerých priestorov, aj ušetrenie na prevádzke. „Klasické triedy budú v budove gymnázia, rovnako aj odborné učebne a zázemie pre učiteľov a ekonomický úsek. V novej budove budú ateliéri pre umeleckú školu, prepojené budú chodbou. Vznikne tam oddychová zóna, spoločná jedáleň, knižnica a čitáreň,“ vymenovala Mihóková.

Potrebu obnovy budovy gymnázia potvrdila aj Iveta Bujnová z Krajského pamiatkového úradu v Prešove. Ako vysvetlila, postavená bola v rokoch 1893 a 1894, a po dvanástich rokoch bola dostavaná polovica stavby.

„Je to historická stavba, ktorá má viac ako sto rokov. Požiadavke dostavať ďalšiu školu sme vyhoveli, pretože už pred 80. rokmi minulého storočia sa plánovalo rozšírenie gymnázia, a to práve na mieste, kde je plánovaná nová prístavba,“ uviedla pamiatkárka na margo projektu. Ten počíta aj s úpravou prístupovej komunikácie a parku.