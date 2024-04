Novela zákona o vysokých školách ide do ďalšieho čítania, mohol by sa ňou upraviť prístup k tehotným študentkám

Prístup vysokých škôl k tehotným študentkám a študentom, ktorí sa trvale starajú o dieťa do troch rokov, by sa mohol upraviť. O posunutí koaličnej novely zákona o vysokých školách do ďalšieho legislatívneho procesu v utorok rozhodli poslanci.

Vysoká škola by podľa zákonodarcov strán Smer – SD a Hlas – SD mala prihliadať na potreby týchto študentov najmä pri tvorbe študijných plánov, povoľovaní prerušenia štúdia a určovaní najdlhšieho celkového obdobia prerušenia štúdia.

Odpustenie školného

Zároveň navrhujú, aby rektor odpustil školné vždy za prvý akademický rok prekročenia štandardnej dĺžky štúdia, ak povinnosť uhradiť školné vznikla študentke z dôvodu tehotenstva alebo z dôvodu trvalej starostlivosti o dieťa mladšie ako tri roky. V súčasnosti platí, že školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia si hradí sám študent.

„Študentom, ktorý sa trvale stará o dieťa, je študent, ktorý sa osobne stará o vlastné neplnoleté dieťa vrátane striedavej osobnej starostlivosti, a študent, ktorý sa osobne stará o neplnoleté dieťa zverené do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, odo dňa kedy vysokej škole písomne oznámi, že sa trvale stará o dieťa, do dňa, kedy sa prestal trvale starať o dieťa,“ uvádzajú koaliční poslanci v predloženom návrhu.

O skončení trvalej starostlivosti o dieťa bude študent musieť písomne informovať vysokú školu bez zbytočného odkladu.

Externá forma štúdia

Zmeny by mali nastať aj v prípade externej formy štúdia.

Tá by po novom bola organizovaná tak, že štúdium podľa odporúčaného študijného plánu by zodpovedalo v závislosti od študijného programu z hľadiska časovej náročnosti práci študenta v rozsahu 1 500 až 1 800 hodín za akademický rok vrátane samostatného štúdia a samostatnej tvorivej činnosti, ak ide o študijný program prvého a druhého stupňa alebo o študijný program spájajúci prvý a druhý stupeň.

Rozsah 750 až 1 440 hodín sa za akademický rok vrátane samostatného štúdia a samostatnej tvorivej činnosti zavedie, ak ide o študijný program tretieho stupňa.

V prípade kompletného schválenia zmien začne novela platiť od začiatku septembra tohto roku.