Raši nesúhlasí s novelou školského zákona od Vašečku, na Slovensko vraj prinesie hádky a nepokoj (video)

Novela školského zákona z dielne poslanca Richarda Vašečku (OĽaNO a priatelia/KÚ) prinesie pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami nepokoj, roztržky, polarizáciu a hádky. V utorok to uviedol na tlačovej besede podpredseda strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Richard Raši.

„Počuli ste niekedy poslanca Vašečku, že by sa sťažoval na to, že jeho deti v škole tlačia do nejakých násilných foriem sexuálnej výchovy?“ spýtal sa Raši. Dodal, že zatiaľ takéto správanie od učiteľov nezaevidoval. Podľa podpredsedu Hlasu-SD tak ide len o predvolebnú, politickú akciu poslanca Vašečku.