Budúcich elektroenergetikov v Matejovciach pripraví do praxe polygón, trénovať na ňom môžu viac ako sto úkonov (video+foto)

V areáli Strednej odbornej školy elektrotechnickej (SOŠE) v Poprade – Matejovciach môžu budúci elektroenergetici v rámci vzdelávania najnovšie využívať cvičný energetický polygón. Ide o zostavu technických zariadení pre praktické vyučovanie.

Podľa riaditeľa školy Jána Furcoňa sa takýmto spôsobom podarí študentov už počas štúdia lepšie pripraviť na prax. Ako ďalej povedal pre agentúru SITA pri utorkovom predstavení zariadenia, takýto cvičný polygón je jediný svoj druhu na východe.

Ide o presnú kópiu

Žiaci školy si môžu na polygóne trénovať viac ako sto úkonov, ktorých zvládanie patrí medzi bežné pracovné povinnosti elektromontérov a elektrotechnikov. Ide pritom o presnú kópiu reálnej časti distribučnej sústavy.

Polygón ich prevedie elektroenergetickými zariadeniami a prvkami distribučnej cesty elektriny na dvoch najmasovejších napäťových úrovniach. A to od vysokonapäťovej hladiny (VN) cez nízkonapäťovú (NN), až po montáž elektrometra na odbernom mieste zákazníka.

„Žiaci realizujú časť odborného výcviku práve na tomto polygóne, čím sa stretávajú, manipulujú a pracujú so zariadeniami, ktoré sú reálne v prevádzke,“ priblížil riaditeľ školy. Ako konkretizoval, pracujú tu žiaci so zameraním na silnoprúd.

Investícia do budúcnosti

Pilotný cvičný polygón odovzdala škole Východoslovenská distribučná (VSD). Prvú časť takzvaného cvičného poľa odovzdala v Matejovciach do užívania ešte pred štrnástimi rokmi. Polygón je súčasťou druhej etapy projektu, do ktorej spoločnosť investovala takmer 130-tisíc eur.

Vedúci úseku merania elektriny vo VSD Slavomír Sabol verí, že ide o investíciu do budúcnosti a prípravy mladej generácie či dokonca budúcich vlastných zamestnancov. SOŠE spolupracuje s firmou v rámci duálneho vzdelávania. Sabol potvrdil, že na pracovnom trhu nie je dostatok elektroenergetikov.

„Čaká nás elektrifikácia 2.0, stúpa počet inštalácií fotovoltaických elektrární, elektromobilita je veľká téma, či obnoviteľné zdroje všeobecne. Na to je potrebné distribučnú sústavu prispôsobiť, dobudovať, rozšíriť, a na to sú potrebné mimoriadne veľké a odborné kapacity,“ poznamenal pre SITA na margo investície spoločnosti do školy.

Spolupracujú s firmami

Stredná odborná škola elektrotechnická spolupracuje v rámci duálneho vzdelávania so štyrmi firmami, zapojených je do neho 27 žiakov, z toho 15 vo VSD. Práve popradský región je pritom podľa Sabola východiskový.

„Plánujeme toto duálne vzdelávanie ďalej rozširovať a etablovať i v Košiciach, Michalovciach, v celom regióne východného Slovenska,“ vysvetlil s tým, že v Matejovciach ide o pilotné pracovisko.

Samotná škola má za sebou veľkú modernizáciu materiálno-technického vybavenia za takmer 2,2 milióna eur. V areáli školy tiež stavajú novú trojpodlažnú budovu, v ktorej sa bude realizovať praktická výučba pre žiakov.