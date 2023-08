Prešovskí mestskí poslanci vyhoveli protestu prokurátora, zmenili poplatky za materskú školu

Prešovskí mestskí poslanci vyhoveli protestu okresného prokurátora proti zneniu všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorým mesto určilo rozdielnu výšku poplatkov v materských školách počas školských prázdnin a počas školského roka. Zároveň upravilo a zosúladilo predmetné znenie všeobecne záväzného nariadenia. Rozhodli o tom poslanci na svojom dnešnom rokovaní mestského zastupiteľstva.

Zvýšenie poplatku

Návrh VZN na zvýšenie poplatkov za pobyt detí v materských školách v čase školských prázdnin z 10 na 20 percent mesačného poplatku schválili poslanci na marcovom rokovaní. Poplatok pre dieťa tak stúpol z 84 eur, vrátane stravy, za 22 dní v školskom roku na 93 eur za 10 prázdninových dní.

Dôvodom mali byť vyššie náklady spojené s menším počtom žiakov počas prázdnin. Zároveň mali rodičia za dieťa platiť iba v dňoch jeho návštevy materskej školy, nie za celý mesiac v prípade čo i len jedného dňa návštevy školy.

Školský zákon

Okresný prokurátor sa vo svojom proteste opieral o školský zákon. Mestu vyčítal, že príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy sa určuje jednotnou sumou pre všetky deti prijaté do materskej školy, a to bez ohľadu na to, či dieťa navštevuje materskú školu v čase školského vyučovania alebo v čase školských prázdnin. V opačnom prípade podľa neho ide o nepriamu diskrimináciu.

„Prokurátor povedal, že zo zákona sa musí vyberať tak, ako je to v iných mestách, na celý mesiac. Čiže akonáhle dieťa príde do škôlky, čo by len na jeden deň počas prázdnin, musí zaplatiť poplatok za celý mesiac a musí byť suma rovnaká počas celého roka,“ uviedol primátor mesta Prešov František Oľha.

Protestu vyhoveli

Poslanci po zhruba hodinovej diskusii protestu prokurátora vyhoveli, hoci nie všetci ho považovali za dôvodný. Za takýto návrh napokon hlasovalo 18 poslancov, štyria sa zdržali a jeden nehlasoval. Následne rozhodli o zmenách v znení samotného VZN.

„Zastupiteľstvo vyhovelo protestu prokurátora a následne sme hneď schválili všeobecne záväzné nariadenie, ktoré všetky tie konflikty odstraňovalo. Takže nielen sme vyhoveli, ale hneď sme zjednali aj nápravu,“ skonštatoval Oľha. Mesto sa nechystá rodičov odškodňovať, tí by to museli riešiť súdnou cestou. Podľa primátora však ide o nízke sumy.

Platenie celého mesačného poplatku

Poslanci diskutovali aj o návrhu poslanca Lukáša Anderka, ktorý chcel zabrániť plateniu celého mesačného poplatku v čase školských prázdnin počas zákonom stanoveného prevádzkového voľna materských škôl. Anderko svoj návrh napokon stiahol po verejnom prísľube primátora.

„Znie logicky, čo navrhol, čiže budeme sa tomu venovať a určite to predložíme. Kolega poslanec v dobrej viere chcel novelizovať ustanovenie, ktoré sa týka kovidu. Tým by sa stratila celá logika tohto bodu všeobecne záväzného nariadenia, čiže má môj verejný prísľub, že to naozaj prehodnotíme. Mechanizmus sa pokúsime nájsť a dáme si to právne posúdiť. Dnes to schvaľovať by bolo veľmi unáhlené a mohli by sme znova spôsobiť to, že je to vec, ktorá nebola prejednaná s právnikmi a nerád by som dosiahol znova nejaké všeobecne záväzné nariadenie, ktoré by niekto potom v budúcnosti mohol napadnúť,“ vysvetlil svoj prísľub primátor.