Novela školského zákona povedie k zvyšovaniu poplatkov za ZŠ a MŠ, zamestnancom škôl porastú platy

Lepšie hospodárenie samospráv zvráti novela školského zákona, tvrdia mestá a obce. Ako uviedlo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), novela by mohla viesť k zvyšovaniu poplatkov za základné a materské školy.

Zvyšovanie poplatkov

„Mestá a obce, ktoré tak nespravili minulý rok, budú tak konať teraz. Síce obce už minulý rok zvyšovali tieto poplatky vrátane dane z nehnuteľnosti, šetria v rámci dotačných schém, čo je na úkor podpory a rozvoja športových a kultúrnych aktivít v mestách a obciach, rovnako šetria aj na energiách,“ tvrdí ZMOS.

Podľa predsedu ZMOS Jozefa Božika nie je riešením zatváranie škôl, ale rokovanie o financovaní regionálneho školstva. Mestá a obce pripomenuli, že novela školského zákona, ktorá od septembra nadobudne účinnosť, prinesie ako zvyšovanie platov pedagogických i nepedagogických zamestnancov, tak i zavedenie nových pozícií ako sú pedagogickí asistenti, sociálni pracovníci či supervízori na školách s viac ako 50 zamestnancami.

Tieto nové pozície musia samosprávy zafinancovať, upozorňujú však, že nové povinnosti nie sú finančne kryté, čo by sa v praxi malo odraziť na zvýšení výnosu podielových daní.

„Naopak, podielové dane klesajú. Pokiaľ ide o prenesený výkon na úseku regionálneho školstva, ten si štát bude plniť aj finančným krytím, problémom je originálny výkon kompetencie,“ skonštatovali samosprávy.

Neprídu o originálne kompetencie

Zároveň odmietajú, že by mali prísť o originálne kompetencie, ako sú materské školy, a požadujú zmenu financovania, aby mohli originálne kompetencie vykonávať s dostatočným finančným krytím.

Podľa posledných rokovaní samospráv s povereným predsedom vlády Ľudovítom Ódorom ku kompenzáciám cien energií hospodária samosprávy v porovnaní s predošlým rokom o 153 miliónov eur lepšie.

„Tento číselný ukazovateľ je však skreslený, pretože v jeho prospech je čiastočné vyplatenie výpadkov v rozpočtoch samospráv v objeme 750 miliónov eur, ktoré spôsobili prijaté rozhodnutia vlády SR a znížené podielové dane, čím ubrali z rozpočtov miest a obcí. Z tejto sumy bolo kompenzované mestám, obciam a samosprávnym krajom jednorazovo 328 miliónov eur, z toho na účty miest a obcí skončili 2/3 z tejto sumy. Kompenzácie výpadku sa však už netýkali mesiacov tohto roka máj a jún, keď podielové dane zaznamenali tiež výrazný pokles a budú vykazovať pokles aj v ďalších mesiacoch,“ upozorňuje ZMOS.

Novela školského zákona podľa ZMOS-u navýši mestám a obciam náklady na zamestnancov v školských zariadeniach prinajmenšom o 150 miliónov eur.

Nové povinnosti pre zriaďovateľov ZŠ

„Mestá a obce sa snažia, aby školy efektívne fungovali, boli zmodernizované a zrekonštruované a aby týmto poskytovali kvalitné služby pre svojich občanov na úseku predprimárneho a primárneho vzdelávania. Ale prichádza opäť novela zákona, tentokrát na úseku regionálneho školstva a prináša nové povinnosti pre zriaďovateľov základných škôl, čo v praxi znamená, že úspory na plánované investície pôjdu na vykrytie nových povinností pre mestá a obce na úseku originálnych kompetencií,“ vraví predseda ZMOS Božik.

Božik tiež skonštatoval, že mestá a obce chcú pokračovať vo vykonávaní originálnych kompetencií.

„Pre budúce obdobie, ale aj obdobie tohto školského roka je pre ZMOS dôležité, aby sme sa zhostili kľúčovej úlohy zachovania originálnych kompetencií. Teraz sa diskutuje o povinnosti, že všetky deti od troch rokov od troch rokov majú mať do dvoch rokov pripravené miesto v materských školách. Úloha bude pre niektoré mestá a obce nesplniteľná, ale budeme sa snažiť. Niektoré mestá a obce už teraz spĺňajú túto povinnosť,“ uvádza ZMOS.

Rokovania

Jeho predseda Božik upozornil i na to, že ak by samosprávy prišli o originálne kompetencie, ako sú materské školy, znamenalo by to pre ne i stratu finančných prostriedkov vo výške približne pol miliardy eur. Podľa ZMOS-u sa už na odbornej úrovni rokuje, nasledovať by mali rokovania s politickou reprezentáciou.

„Nemôžeme sa teraz púšťať do legislatívnych zmien. ZMOS je pripravené venovať sa tejto téme, pretože má medzi sebou 2645 členských miest a obcí, kde viac ako 2000 obcí má minimálne materské školy,“ uvádzajú samosprávy.

Božik skonštatoval, že sú pripravení túto kompetenciu vykonávať, no s primeraným finančným krytím.