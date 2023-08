Vysoké školy by mali dostať 200 miliónov eur navyše v priebehu troch rokov, tvrdí minister Bútora

Je potrebné jasnejšie definovať očakávania štátu voči vysokým školám, no zároveň je potrebné, aby malo vysokoškolské prostredie stabilitu a predvídateľné financovanie, a tiež podmienky a zdroje pre systematickú prácu. Na tlačovej besede po rokovaní vlády to uviedol minister školstva Daniel Bútora.

Schválili Dlhodobý zámer

Vláda na rokovaní v stredu schválila Dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti pre oblasť vysokých škôl na roky 2023 – 2028. Ako ďalej uviedol minister, cieľmi zámeru sú zvyšovanie kvality a výkonnosti vysokých škôl. Doplnil, že už v rámci Plánu obnovy zaradili viaceré kroky.

Výkonnostné zmluvy sú prepojené s navýšením finančných zdrojov. Už predtým bolo dohodnuté navýšenie zdrojov o päťpercentnú valorizáciu.

Kroky, ktoré pomôžu udržať študentov na Slovensku

„Teraz sa k tomu bude pridávať navýšenie finančných zdrojov o sedem, desať, respektíve 13 percent pre roky 2024, 2025 a 2026. A to budú peniaze naviac nad tú valorizáciu, pričom všetky tieto peniaze plus ďalších päť percent pôjdu do tých výkonnostných zmlúv, aby sme tam naozaj videli nejaký ten výsledok, nejaké zlepšenie,“ povedal minister. Za tri roky ide celkovo o viac ako 200 miliónov eur navyše.

Kontext je podľa Bútoru taký, že na celom svete prebieha zápas o udržanie a získanie talentov. Minister je toho názoru, že by bolo nezodpovedné vzdať boj s odlivom mozgov, kde je jedným z faktorov i vysoké školstvo. Výkonnostné zmluvy podľa neho môžu pomôcť vytvoriť prostredie, ktoré pomôže s udržaním študentstva i pedagógov na Slovensku.

Autonómia vysokých škôl sa má zachovať

Bútora tiež uviedol, že Dlhodobý zámer je živý dokument, každoročne by mal byť aktualizovaný. Za kľúčové princípy dlhodobého rozvoja označil silnejšiu profiláciu vysokých škôl, taktiež prenos objednávky štátu voči vysokým školám a reflexiu spoločenských potrieb, a to prostredníctvom finančných mechanizmov.

Podotkol však, že autonómia vysokých škôl má byť zachovaná, zároveň by im výkonnostné zmluvy mali priniesť vyššiu predvídateľnosť financovania. Štát podľa ministra bude na oplátku od vysokých škôl očakávať ako vyšší výkon, tak i vyššiu atraktivitu vysokých škôl.

„Nie je to koniec hry, je to začiatok hry a začiatok toho, lebo všetci sa teraz budeme na vysoké školy pozerať s očakávaním, ako vysoké školy splnia tú svoju časť,“ uzavrel minister.