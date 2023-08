Začiatok školského roka sa blíži. Odborníčky na zdravie radia, ako pripraviť dieťa na nástup do školy, vybrať vhodnú tašku a obuv

Začiatok školského roka je za dverami, čo prináša veľa povinností pre deti aj rodičov. Aby nebolo toto obdobie pre vášho školáka a vás stresujúce, odborníčky z Úradu verejného zdravotníctva SR Jana Hamade a Hana Janechová zodpovedali na najčastejšie otázky k nástupu detí do školy.

Postupne pripravte školáka na nové prostredie a režim

Včasná príprava školáka pred nástupom do školy zjednoduší jeho adaptáciu. Začnite svoje deti pripravovať na povinnosti spojené so školou už v predstihu. Zvyknúť si na povinnosti po dvojmesačných prázdninách môže byť pre deti náročné. Každé dieťa je jedinečné, a podobne, aj nástup do školy je individuálna vec a môže sa stať, že nie u každého dieťaťa bude úplne bezproblémový. Dôležité je byť dieťaťu oporou a veriť, že to zvládne.

„Dieťa pripravte na školu formou spoločných rozhovorov. Vysvetlite mu, čo ho v škole čaká, objasnite mu, že škola má iné pravidlá a organizáciu dňa ako škôlka, a že ako školák bude mať aj zodpovednosť a do školy sa chodiť musí,“ uviedla zástupkyňa hlavného hygienika SR so zameraním na hygienu detí a mládeže Jana Hamade.

Povzbuďte dieťa tým, že v škole si nájde nových kamarátov a naučí sa veľa nového a zaujímavého. Naopak, vyhnite sa strašeniu detí. Budúci školák si tak môže vybudovať zbytočný odpor, neistotu alebo strach ku škole a už samotný štart bude veľmi negatívne poznačený.

„Prechod dieťaťa z materskej školy do základnej je veľmi dôležitým medzníkom v živote dieťaťa a jeho rodiny, preto by mal so sebou prinášať len pozitívne zážitky, keďže dieťa sa do školy prirodzene teší,“ zdôrazňuje Hamade.

Ako by mala vyzerať adaptácia dieťaťa?

Pre rýchlu adaptáciu je zásadná pravidelnosť a veku primeraný systém pri akejkoľvek činnosti súvisiacej so školou.

Jej odporúčania sú nasledovné:

Vhodné je už zo začiatku vypestovať u dieťaťa potrebné režimové prvky –

Vstávať v určitú hodinu a chodievať spať v rovnaký čas

Vstávať v určitú hodinu a chodievať spať v rovnaký čas Po nástupe do školy si treba určiť, kedy sa rodič bude s dieťaťom učiť – najvhodnejší čas nastáva, keď sa dieťa vráti zo školy a jednu až dve hodiny si odpočinie.

Školská príprava predstavuje nielen samotné úlohy, ale aj upratovanie v taške, overenie ostrosti farbičiek a ceruziek, prípravu vecí na ďalší deň a podobne.

Spočiatku je na mieste s týmito činnosťami dieťaťu pomáhať, napríklad vysvetliť, čo je potrebné do tašky vložiť, vybrať, aké úlohy urobiť.

Zo začiatku by malo ísť o spoločné činnosti, čím dieťa naučíme, aby svoje povinnosti časom zvládalo samo.

Dôraz treba upriamiť na psychiku a celkovú pohodu dieťaťa

Školáci môžu zažívať stres a úzkosť. Nepodceňujte ich psychické zdravie. Rozprávajte sa

S deťmi a pomôžte im zvládať náročné dni v škole. Stres u školáka neprehliadajte.

Špecifické príznaky stresového stavu žiaka:

prestáva hovoriť o škole, dáva rodičom len potrebné informácie, na ktoré sa sami spýtajú,

nezvyčajné prerieknutia a neobratnosti v jednoduchých motorických zručnostiach,

sťažený optimálny výkon, ktorý je vyvolaný preťažením žiaka, ako aj množstvom úloh, ktoré musí riešiť v časovej tiesni.

„K stresu prispieva napríklad zvýšená kritika, veľké zaťaženie pamäte či ohromné množstvo faktografie. Aj to vedie často k preťaženosti žiaka, poklesu výkonnosti a nástupu stresových stavov,“ tvrdí Jana Hamade.

Po psychickej stránke by mal žiakovi pomôcť rodič aj učiteľ. Rodič by sa mal porozprávať s dieťaťom o jeho starostiach bez irónie, nemal by ho kritizovať a vytýkať mu nedostatky. Dieťaťu dať treba dať najavo pochopenie a vieru v zlepšenie danej situácie. Taktiež by rodič mal by dbať u dieťaťa na dostatok spánku, pohybu na čerstvom vzduchu a zdravú výživu. Dôležité je aj pomáhať žiakovi s plánovaním a organizáciou času a overiť si, či žiakovi nespôsobuje stres i vysoká mimoškolská aktivita.

Ako by mala vyzerať vhodná školská taška a ako vybrať vhodnú obuv?

Dbajte na zdravie dieťaťa už pri výbere školskej tašky a obuvi. Je naozaj dôležité vybrať vhodnú tašku, aby vaše dieťa netrpelo a malo zdravú chrbticu. Čo treba zohľadniť pri nákupe?

„Pri kupovaní školskej tašky berte do úvahy najmä hmotnosť dieťaťa. Príliš ťažká aktovka preťažuje svalstvo chrbtice a prispieva k stuhnutiu svalov v krčno-hrudnej časti chrbtice a k nesprávnemu držaniu tela. Dlhodobé preťaženie chrbtice vo vývine môže spôsobiť trvalejšie ťažkosti, deformácie a aj vznik skoliózy (vybočenie chrbtice do jednej strany). Ak sa skolióza nelieči včas, môže chrbticu poškodiť tak, že v dospelosti sa už nebude dať napraviť,“ upozorňuje Jana Hamade.

Aká ťažká by mala byť školská taška?

Kvalitná školská taška by mala mať kvalitný a mäkký materiál popruhov, aby sa čo najmenej vtláčali do svalstva a kostí, širšie a nastaviteľné popruhy, ktoré rovnomerne obopínajú obe plecia, aby sa hmotnosť tašky rozdelila rovnako. Taktiež je vhodné, aby kopírovala tvar chrbtice a bola pre školáka v rámci možností ľahká.

Z hľadiska ochrany zdravia žiakov sa odporúčajú nasledovné hmotnosti školských aktoviek podľa ročníkov základnej školy: žiaci 1. a 2. ročníka: 2,5 kg, žiaci 3. a 4. ročníka: 3,5 kg, žiaci 5. a 6. ročníka: 4,5 kg, žiaci 7. až 9. ročníka: 5 kg. Školáci by sa mali vyvarovať noseniu tašky iba na jednom pleci, čo spôsobuje jednostrannú záťaž a môže viesť k poškodeniu chrbtice.

Pozor na nevhodnú a nekvalitnú obuv

Odborníčka odporúča vyhnúť sa nevhodným materiálom pre detskú obuv, ako sú koženka, plast, či poroméry (syntetické napodobeniny kože).

„Obuv z nich sa ťažko prispôsobuje tvaru chodidla, je tvrdá, nepriedušná, nedokáže odvádzať vlhkosť z povrchu kože, a tak môže spôsobiť napríklad plesňové a kvasinkové ochorenia. Nevhodná obuv môže mať vážne zdravotné dôsledky pre dieťa. Zle tvarovaná topánka môže spôsobiť vážne deformity a ortopedické problémy chodidiel, ktoré budú vyžadovať liečbu u odborníka,” uviedla Jana Hamade.

Topánka by mala byť ľahká, šnurovacia alebo uzatvárateľná textilným pásikom, respektíve na zips. Mala by disponovať pevnou pätou a dostatočne mäkkou a ohybnou podrážkou pod prstami a strednou časťou chodidla. Mala by mať dostatok miesta pre prsty pre správny rast kostí.

Zamerajte sa na kvalitnú a výživnú stravu

Počas dňa by deti mali prijímať dostatočne kvalitnú a pestrú stravu, nevynímajúc desiatu. Desiata je vhodná na doplnenie energie, najmä ak deti čaká ešte predpoludňajšie vyučovanie. Zabaľte deťom zdravú desiatu. Zdravá desiata by mala obsahovať: celozrnné pečivo + nátierka/syr, porciu ovocia a zeleniny – zdroj vlákniny a vitamínov, mlieko (probiotické a acidofilné výrobky) a jogurty – zdroj vápnika, ktorý je dôležitý pre vývoj dieťaťa, nápoj – čistá voda, ktorú je možné striedať s nesladeným čajom, čerstvými šťavami alebo nesýtenou minerálnou vodou.

Za nevhodnú desiatu sa považujú energetické a rôzne sladené nápoje a sladkosti – obsahujú rýchle kalórie. Deťom ich nemusíte úplne zakazovať, no uprednostnite kvalitné výrobky, napríklad cereálne keksíky, sušené ovocie či tyčinky s vyšším obsahom kakaa. Aby si podľa nej dieťa osvojilo správne stravovacie návyky, ich súčasťou je i dodržiavanie približne rovnakých časových intervalov na jedlo. Zdravé stravovacie návyky sa formujú predovšetkým v rodine. Škola sa na ich formovaní a udržiavaní môže spolupodieľať cestou ponúkaných jedál a rôznych edukatívnych programov a projektov.

Nezabúdajte, že vaše dieťa potrebuje viac spánku ako vy

Spánok je pre školáka veľmi dôležitý. Ovplyvňuje jeho celkový zdravotný psychický aj fyzický stav. Naučte ho správnym návykom, aby si zvyklo na pravidelný režim. Pre školopovinné deti a dospievajúcich je dostatočne dlhý a kvalitný spánok nevyhnutný pre správne fungovanie imunitného systému až po obnovu energetických zásob, posilňovanie a regeneráciu pamäte. Počas spánku sa totiž zdokonaľujú organizačné schopnosti, plánovanie a poznávacie a kognitívne funkcie, rast a vývin, vyvíjajúci sa mozog a schopnosť koncentrovať sa.

Školáci od 6 do 13 rokov by mali mať 9 až 11 hodín spánku a staršie deti od 14 do 17 rokov by si mali dopriať 8 až 10 hodín spánku. Netreba zabúdať, že ide o všeobecné odporúčania, ktoré nezohľadňujú individuálne potreby. Preto je dôležité naučiť dieťa pravidelnému režimu zaspávania a vstávania.

„Pravidelný spánkový režim je vhodné nastavovať už pred začiatkom školského roka, aby si naň dieťa zvyklo a stihlo si ho osvojiť. Menším deťom spravidla pomáha, ak majú pred spaním predvídateľnú rutinu a poznajú jasný sled udalostí, ktoré predchádzajú uloženiu do postele. Napríklad po sprche či kúpeli sa prezliekajú do pyžama, vyčistia si zuby, uložia sa do postele, po rozprávke, zápise do denníčka či bozku na dobrú noc sa svetlo zhasne a nasleduje už len spánok,“ radia odborníčky.

Odporúčajú tiež, aby predspánková rutina detí aj adolescentov neobsahovala aktivity so svietivými displejmi, ako je počítač, televízia, herná konzola, smartfón či tablet. Miestnosť na spanie by mala byť zatemnená, teda mali by byť zatiahnuté závesy či žalúzie. Miestnosť by mala byť tichá, vyvetraná a chladnejšia než ostatné obytné priestory v byte či dome. Vhodná je teplota do 20 stupňov Celzia, avšak nie menej ako 16 stupňov Celzia.