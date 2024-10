Neberte nám školu, bojujú žiaci aj rodičia. Budúci rok však definitívne končí (video)

Žiaci končiacej Súkromnej strednej odbornej školy Gos-SK v Trnave môžu doštudovať v školách, ktorých zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj. Pri prestupe budú musieť absolvovať rozdielové skúšky, pretože to vyžaduje zákon.

Doprava školským autobusom

Na rodičovskom združení o tom rodičov aj žiakov informoval riaditeľ odboru školstva Úradu Trnavského samosprávneho kraja Stanislav Pravda. Rodičia podpisovali petíciu za zachovanie školy, podľa jej riaditeľa Igora Šturdíka škola na budúci rok definitívne končí.

Väčšina žiakov môže podľa Pravdu pokračovať v Strednej odbornej škole obchodu a služieb na Lomonosovovej ulici v Trnave, ktorá je len pár stoviek metrov od školy Gos-SK. Keďže táto škola nemá študijný odbor hotelová akadémia, študenti dostanú možnosť pokračovať v Galante.

Trnavský samosprávny kraj je pripravený zabezpečiť im aj dopravu školským autobusom. Ak by sa rodičom ponúknuté možnosti nepozdávali, môžu si deti umiestniť individuálne do iných škôl, ktoré budú mať možnosť ich prijať.

My vám neveríme, škole je naša

Žiaci dali na rodičovskom združení plagátmi aj vystúpeniami najavo, že by najradšej dokončili štúdium na „svojej“ škole.

„Sme super kolektív, máme krásne vzťahy s našimi učiteľmi. Neviem si predstaviť, ako zmaturujem v novom kolektíve, s novými spolužiakmi a novými učiteľmi,“ povedala so slzami v očiach terajšia tretiačka Paulína. Zaujímalo ju tiež, čo bude so žiakmi, ktorí neurobia rozdielové skúšky.

Pred školou aj na rodičovskom združení držali žiaci nad hlavami plagáty s nápismi Neberte nám školu, My vám neveríme alebo Škola je naša.

Podľa učiteľky Ľubice Ondrejkovičovej by žiaci koniec školy nemali brať ako tragédiu. „Život nekončí, život sa pre tieto 15- až 16-ročné deti len začína. Niekedy to osud vyskladá tak, že do budúcna to bude pre nich možno aj lepšie,“ povedala učiteľka, ktorá ešte nevie, či dostane možnosť prestúpiť spolu so žiakmi do inej školy.

Prečo škola prijímala prvákov?

Pre Súkromnú strednú odbornú školu Gos-Sk v Trnave je tento školský rok posledný. Škola sídli na Ulici Ferka Urbánka na pozemkoch mesta, ktoré si ich chce zobrať späť. Rodičov aj žiakov zaujímalo, či sa toto rozhodnutie ešte nedá zmeniť, prípadne či nie je možné nájsť iné priestory.

Podľa riaditeľa školy Igor Šturdíka škola definitívne skončí, iné priestory s potrebným zázemím v Trnave podľa neho nie sú. Pri otázkach, prečo škola prijímala prvákov, keď vedenie už malo informácie o jej konci Šturdík netajil, že išlo o peniaze. Bez peňazí na prvákov by škola podľa neho neprežila.

Škola so súkromným zriaďovateľom funguje od roku 2006, vtedy nadviazala na tradíciu Stredného odborného učilišťa Slovenského zväzu spotrebných družstiev. V súčasnosti má škola študijné odbory hotelová akadémia a obchodný pracovník a učebné odbory kuchár, čašník, pracovník v gastronómii, kaderník a pomocník v kuchyni.

Spolupracuje s mnohými hotelmi, reštauráciami a stravovacími prevádzkami, kde chodia žiaci na prax a nachádzajú tam aj pracovné uplatnenie.