Košické základné školy budú v závere týždňa žiť zápisom detí do prvého ročníka

V piatok 4. apríla a v sobotu 5. apríla sa budú konať zápisy do prvého ročníka základných škôl v Košiciach. Týkajú sa 34 ZŠ. Zápis by mali absolvovať deti, ktoré do 31. augusta dovŕšia vek šesť rokov a dosiahnu školskú spôsobilosť. Rovnako ide o deti, u ktorých bol odklad školskej dochádzky.

„Tohtoročné zápisy prváčikov sa uskutočnia v piatok 4. apríla medzi 14.00 – 18.00 hod. a v sobotu 5. apríla od 8.00 – 12.00 hod. ZŠ v našom meste tomto školskom roku navštevuje spolu 1986 prvákov. Rodičia môžu nechať zapísať dieťa v ZŠ podľa školského obvodu, v ktorom majú trvalý pobyt, ale môžu vybrať aj inú školu,“ uviedla viceprimátorka Košíc Lucia Gurbáľová (KDH).

Čo treba priniesť so sebou

Doplnila, že na zápise očakávajú približne dvetisíc detí, podobný počet by mal nastúpiť v septembri do škôl. O zápis môžu rodičia žiadať elektronicky, alebo písomne. Mesto Košice doplnilo, že dátum a poradie podania žiadosti neovplyvňuje rozhodovanie o prijatí dieťaťa.

„Vedúca oddelenia školstva košického magistrátu Beáta Lopušniaková odporúča rodičom, že ZŠ môžu svoje osobné údaje poskytnúť už pred zápisom dieťaťa vyplnením elektronickej prihlášky, ktorú nájdu na webovej stránke „ich“ školy. Vyplnenú prihlášku odovzdajú škole pri osobnej návšteve s dieťaťom v termíne zápisu,“ dodala samospráva.

Na zápis treba priniesť nielen prihlášku, ale aj rodný list dieťaťa, občianske preukazy, prípadne občiansky preukaz zákonného zástupcu a čestné prehlásenie od druhého zákonného zástupcu na vykonanie zápisu.

„Každá ZŠ bude pri zápise dieťaťa vyžadovať jeho meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, adresu trvalého bydliska. Pre správnosť údajov je potrebné, aby si rodičia priniesli so sebou občiansky preukaz a rodný list dieťaťa,“ uviedlo mesto s tým, že bližšie informácie môžu rodičia nájsť na webstránkach jednotlivých škôl.

Škole musia rodičia nechať kontakt

Rodičia tiež musia predmetnej škole nechať kontakt na seba, ktorý škola použije výhradne na účely ďalšej komunikácie.

Ak ide na zápis dieťa, ktoré má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, spolu s prihláškou je nutné priniesť aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

„Ak dieťa nedosahuje školskú spôsobilosť, môže pokračovať v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. Aj naďalej však zostáva povinnosť zákonného zástupcu prísť na zápis do 1. ročníka s tým, že ZŠ upovedomí o tom, že jeho dieťa zostáva ešte ďalší rok v materskej škole,“ uviedla Lopušniaková.

Otvoria viaceré špeciálne triedy

Mesto Košice plánuje v nasledujúcom školskom roku otvoriť viaceré triedy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

„Na ZŠ Krosnianska 4 budú môcť plniť povinnú školskú dochádzku nadané deti so všeobecným intelektovým nadaním. Na ZŠ Mládežnícka 3, Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej 1, ZŠ Slobody 1 a ZŠ Starozagorská 8 bude v prípade záujmu otvorený tzv. úvodný ročník pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou ľahkého stupňa. Pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou bude takisto v prípade záujmu otvorené prvácke triedy na ZŠ Slobody 1 a ZŠ Starozagorská 8,“ priblížila samospráva. O prijatí dieťaťa do školy by mal jej riaditeľ rozhodnúť do 15. júna.

Metropola východu je najväčším zriaďovateľom ZŠ na Slovensku, zriaďuje 31 ZŠ, jednu spojenú školu a dve ZŠ s materskými školami. V školách v meste sa celkovo vzdeláva viac ako 17-tisíc detí, ako z mesta, tak i z blízkeho okolia.

„Bližšie informácie o košických školách a školských zariadeniach a uskutočnených, či plánovaných investíciách je možné nájsť v novej brožúre O triedu vyššie 2,“ uzavrelo mesto s tým, že brožúru si možno pozrieť v elektronickej podobe.