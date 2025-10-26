Neziskovka Teach si pripomína 10 rokov svojho pôsobenia na Slovensku, predstavila aj novú náborovú kampaň

Nezisková organizácia Teach si pripomína 10 rokov svojho pôsobenia na Slovensku. Neziskovka, ktorá spája lídrov s víziou pre lepší vzdelávací systém, spolu s oslavou svojho 10-ročného pôsobenia na Slovensku predstavila aj novú náborovú kampaň „Skipni fázu zlých džobov„.
Kampaň pre ďalší ročník Teach Next má motivovať čerstvých absolventov vysokých škôl či mladých profesionálov, aby sa vyhli neinšpiratívnym začiatkom budovania kariéry a ihneď nastúpili do práce, ktorá dáva zmysel. Prvé kolo prihlášok do programu sa uzavrie 5. decembra 2025. Bližšie informácie môžno nájsť na https://teach.sk/teach-next/.
Platená práca v školstve
V programe Teach Next organizácia dosiaľ pripravila 123 mladých líderiek a lídrov s odhodlaním meniť školy k lepšiemu, pričom ďalších 22 v súčasnosti pôsobí na školách. Absolventi doteraz pracovali s vyše 20-tisíc deťmi, medzi ktorými boli i deti zo sociálne slabšieho prostredia. Na programe Teach spolupracuje s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
Program Teach Next je určený pre absolvenov vysokých škôl a mladých profesionálov, ktorí získajú platenú prácu v školstve. Okrem toho ich počas dvojročného programu čaká intenzívny tréning líderských zručností s podporou mentora. Cieľom je prostredníctvom mladých talentov napomôcť zlepšovaniu vzdelávania na školách a rovnosti šancí pre všetky deti na Slovensku.
Investície do rozvoja slovenského školstva
Organizácia spolupracuje so 14 školami po celom Slovensku, program má tiež podporu 250 osobností z oblasti biznisu a spoločenského života. Za uplynulé desaťročie Teach investovala do rozvoja slovenského školstva 6,5 milióna eur, išlo o prostriedky prevažne zo súkromných zdrojov.
„Slovenské školstvo čelí mnohým výzvam a jeho reforma je mimoriadne dôležitá. Nemôže však byť úspešná bez kvalitných ľudí, ktorí majú chuť a potenciál meniť školy k lepšiemu. Program Teach Next dlhodobo pomáha pritiahnuť do školstva nové talenty, ktoré prinášajú inovatívne prístupy a energiu na zmenu,“ skonštatovala generálna riaditeľka sekcie strategických priorít ministerstva školstva Lívia Svetlošáková.
Zakladateľ organizácie Teach na Slovensku Stanislav Boledovič poukázal, že medzi ich členmi majú šesť držiteliek a držiteľov prestížneho ocenenia Forbes 30 pod 30. „Z našich absolventov aktuálne 33 pracuje v inštitúciách, 30 v sociálnych inováciách a neziskových organizáciách a 19 zostalo pracovať na školách. Máme za sebou aj založenie 7 organizácií a iniciatív v oblasti vzdelávania a vydanie troch kníh. Sme presvedčení, že Teach prináša skutočnú zmenu pre lepšie školstvo a tak aj pre lepšie Slovensko,“ hovorí Stanislav Boledovič.
Globálne hnutie Teach For All
Teach patrí ku globálnemu hnutiu Teach For All s vyše 30-ročnou históriou, ktoré pôsobí v 60 krajinách sveta. Na Slovensku stojí okrem programu Teach Next aj za vznikom inkluzívnej školy Alma vo Zvolene, a to v spolupráci s CEEV Živica, taktiež za centrami regionálnej podpory učiteľov v partnerstve s rezortom školstva, ale aj za programom pre rozvoj lídrov vo verejnej správe Public Leadership Academy.
„Veríme, že každé dieťa si zaslúži vzdelanie, podporu a šancu tvoriť lepšiu budúcnosť. S hrdosťou sledujeme, ako mladí lídri v programe Teach Next na Slovensku už 10 rokov prinášajú zmenu do škôl a menia životy tisícok detí k lepšiemu. Takto spoločne posúvame vpred aj celú krajinu,“ vraví zakladateľka hnutia Teach for All Wendy Kopp.