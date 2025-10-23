Súkromné školy žiadajú prezidenta, aby nepodpísal školské zákony, chystajú aj ústavnú sťažnosť

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení (ASŠŠZ) SR sa obracia na prezidenta Petra Pellegriniho so žiadosťou, aby nepodpísal školské zákony, ktoré pred niekoľkými dňami schválil parlament. Ako ďalej vo vyhlásení asociácie uviedla jej prezidentka Eva Ohraďanová, celý proces odovzdávajú do rúk právnikom na prípravu podkladov k ústavnej sťažnosti, a v prípade potreby aj medzinárodným právnym krokom.
„Činnosť Asociácie súkromných škôl a školských zariadení nekončí schválením zákonov. Budeme sledovať implementáciu prijatých zákonov a poskytovať odbornú pomoc a podporu svojim členom, aby ich činnosť mohla pokračovať v čo najväčšom rozsahu a kvalite ďalej. Zároveň budeme vyvíjať konštruktívne aktivity pre úpravu tých častí zákonov, ktoré nerešpektujú princípy slobody a rovnosti vo vzdelávaní a ochrane práv detí a rodičov,“ uviedla ďalej prezidentka ASŠŠZ SR.
Reforma postavená na domnienkach
Zástupcovia súkromných škôl považujú podľa Ohraďanovej schválenie balíka školských zákonov za bezprecedentný zásah do slobôd, rovnosti a plurality vo vzdelávaní. „Poslanci svojím hlasovaním prelomili desiatky rokov akceptované a rešpektované princípy pod vágnym prísľubom „lepšej budúcnosti pre Slovensko“. Uverili ľúbivým rečiam ministra, ktorý do poslednej chvíle a ani po našich opakovaných upozorneniach nepredložil dôkazovú štúdiu či analýzu dopadov, ktorá by jeho sľuby aj odborne potvrdila,“ tvrdí Ohraďanová.
Kritizovala, že súčasný minister Tomáš Drucker (Hlas-SD) prelomil princípy, ktoré rešpektovalo 14 jeho predchodcov. To, čo šéf rezortu školstva označil ako „najväčšiu reformu školstva za posledných 20 rokov“ podľa Ohraďanovej postavil na domnienkach úspechu bez predloženia dôkazov či korektných odborných argumentácií.
„Naše už tak zdecimované školstvo má zachrániť reforma, ktorá bola vytvorená bez prítomnosti stavovských organizácií, bez odborného posúdenia a širokej verejnej diskusie,“ vraví prezidentka ASŠŠZ SR.
Poukázala, že schvaľovaniu balíčka školských zákonov predchádzalo rekordných 2 300 pripomienok v medzirezortnom pripomienkovom konaní, a tiež viacero hromadných pripomienok s podpismi desaťtisícov občanov. „Zákony ešte pred ich schválením museli prejsť stovkami „opravných bodov“ v pozmeňujúcich návrhoch a boli prerokované v zlúčených, teda skrátených rozpravách,“ poznamenala.
Vyzbierali viac než stotisíc podpisov
Ohraďanová pripomenula aj dve petície proti zmenám, ktoré dohromady podpísalo zhruba 120-tisíc občanov. „Ich hlas bol odignorovaný napriek tomu, že ide o doteraz najväčší verejne vyjadrený odpor v rámci nášho rezortu. Naopak, minister naďalej predstavuje reformu ako najväčší odborný a spoločenský úspech a sľubuje o 15 rokov návratnosť v miliardách eur. Opätovne však bez predloženia presvedčivých dopadových štúdií a hodnoverných analýz,“ kritizuje.
Výsledok hlasovania v parlamente označila za obrovské sklamanie. „Vyhrali politické dohody nad budúcnosťou detí. Vyhrala stranícka disciplína nad hodnotami rovnosti a slobody. Udalosti posledných mesiacov nám navyše ukázali, že skutočne najslobodnejšie prostredie vo vzdelávaní dnes reprezentujú najmä súkromné školy. Ich nezávislosť od zložitých riadiacich štruktúr im umožňuje ozvať sa slobodne a nahlas, keď ide o princípy a ochranu hodnôt vzdelávania,“ dodala.
Zmena financovania súkromných a cirkevných škôl, ktorú schválené legislatívne zmeny majú priniesť, vyvolala počas procesu prijímania predmetných legislatívnych zmien rozsiahlu nevôľu, ako u predstaviteľov niektorých politických subjektov, tak aj u zástupcov cirkevných a súkromných škôl. Za najväčšie riziká predkladaných zmien označovali diskrimináciu žiakov a rodičov.
Petície skončili v parlamente
Súkromné a materské školy totiž za určitých podmienok budú môcť prísť o 20 percent normatívu. To by podľa nich vytvorilo diskriminačný prístup k deťom a dôsledky by dopadli na rodičov, možný dôsledok vnímajú aj v nedostupnosti vzdelávania, keďže väčšina súkromných škôl, ktoré dnes vyberajú len symbolické školné, by bola nútená poplatky zvýšiť.
Školy opakovane protestovali, ministerstvo sa zas proti ich námietkam opakovane vymedzilo. V NR SR tiež ešte pred hlasovaním o nových školských zákonoch skončili dve petície proti nim. Petíciu iniciatívy Takto nie! podpísalo vyše 32 400 signatárov, ďalšiu priniesli členovia petičného výboru tvoreného rodičmi detí navštevujúcich cirkevné školy. Petíciu „Naše deti a školy si nedáme!“ podpísalo bezmála 89-tisíc občanov. Pred parlamentom sa minulý týždeň taktiež konalo protestné zhromaždenie proti zmenám v školstve.